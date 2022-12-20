社團併公職年資案　憲法法庭今辯論

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施明發說，他支持年金改革、取消18%也很合理，但專門對這200人扣年資很不合理，他不支持把別人的年資扣掉，畢竟公務員的退休金計算是以年資作為基礎。
施明發表示，所有退休的軍公教人員約有50萬人，但被扣掉年資的只有200人；2017年間，政府專門立一個《社團年資條例》來處分這200人，其中被扣最長年資者高達19年，他自己公務員總年資只有28年，被扣8年，試問他退休金還能剩多少？
施明發進一步說明，這200人是以救國團、國民黨、救災總會、反共聯盟、童子軍等被政府認定是壞社團、禍國殃民的社團，所以政府要扣他們的年資。
救國團的律師鄭斐文表示，該條例追償近70年，比死刑的追溯期更長，不符合轉型正義之目的，只是製造社會對立與仇恨。
教授陳清秀認為，當年救國團、救災總會、國民黨，受政府委託執行任務，為國家做出重大貢獻的人，現在有需要窮追猛打嗎？該條例的立法太荒謬，是立法權的濫用，是懲罰良善的公務員，不要掛著轉型正義濫行立法，請大法官宣告該條例違憲。
教授李惠宗認為，行使國家權力必須要有實質正當性，該條例除了針對社團專職人員的年資合併計算規定有違憲爭議外，其他的條文都沒有違憲。
主管機關銓敘部主張，當年黨職併公職的目的在於落實以黨領政，而後在報紙批評、黨外民代質詢、監委調查、即將開放黨禁等情況下，才報請國民黨中央委員會同意廢止，顯示制度存廢皆聽從威權時期的政黨指揮。2017年通過的條例，是為維護憲法所保障的公務員制度，匡正黨國體制，落實轉型正義，回復威權時期不法秩序，建立政黨公平競爭環境，健全民主政治並落實轉型正義，屬重大公共利益、合憲。
銓敘部表示，原制度重大明顯違反上位規範，甚至違憲；教授林明昕主張，該條例溯及既往有重大公益性可以被允許。審判長許宗力宣布辯論終結。