59歲李連杰回春了！頭髮突變黑 網驚：要復出拍戲嗎
不讓張蘭專美於前，娛樂大亨向華強的老婆向太（陳嵐）開啟直播帶貨，一天就有3億元人民幣進帳，業績相當驚人，最給力的是她號召香港眾多明星發聲支持，包括關之琳、陳小春、甄子丹、張智霖、古天樂等人力挺，相當有面子，就連淡出娛樂圈的59歲巨星李連杰，也難得露臉祝福，網友驚呼他滿頭黑髮，看起來越來越年輕，「是不是很快就能復出拍戲了？」
記者江芷稜/綜合報導
被譽為「功夫皇帝」的李連杰，曾以《黃飛鴻》、《方世玉》、《投名狀》等經典作品聞名，但2013年時傳出罹患甲狀腺機能亢進症，必須吃藥控制病情，長時間服藥因素，心臟也受到影響，身材明顯發福水腫，再加上拍戲留下的舊傷，身體狀況大不如前，經歷南亞海嘯後有感於生命無常，轉而投身公益活動，減少演藝作品。
2018年時李連杰去拉薩朝聖，親切與當地居民合影，被拍到滿頭白髮、步履蹣跚，走路需要旁人攙扶，整個人狀態猶如7、80歲老年人，讓影迷相當痛心，認為他病情嚴重恐有生命危險，他也長期在國外養病，鮮少出現在螢光幕前。
這次為向太助陣，李連杰罕見露臉為好友加油，頭髮變得烏黑亮麗，臉上皺紋少了許多，網友驚訝他狀態很不錯，感覺越來越年輕了，留言「這是醫美拉皮了嗎」、「主要還是美顏特效吧！」、「一直在國外養病，精神狀態越來越好」，也開心影帝恢復健康，希望早日看到他復出拍戲。