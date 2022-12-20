獨／新莊饗饗12/27開幕訂位秒殺 業者：除夕春節還有位
饗賓餐旅集團超高人氣Buffet「饗饗INPARADISE」，堪稱吃到飽霸主的46樓微風信義店，以看得見台北101美景配美食的絕佳享受，受封「超難訂位名店」。首度插旗新北市，將於12/27進駐新莊「宏匯i-Tower」39樓正式開幕，「新莊饗饗」提前至今早開放接受1個月內的線上訂位，並同步開放僅限電話預訂的2023農曆新年除夕至初二訂位，沒想到網路訂位系統立刻被塞爆，也有網友抱怨電話狂打半小時也沒接通。《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方表示「目前一個月內的線上訂位已經全數額滿；因為電話難打，除夕到初二目前約八成滿」，建議消費者仍可耐心試試搶位。
記者蕭涵云/綜合報導
一位難求的「饗饗INPARADISE」，匯聚各國料理精髓，精選高檔鮮美食材，採新式烹調手法，位於46樓微風信義店擁有250位座席、並分為8大餐區，主打將每個餐區都視為一間獨立完整的餐廳。將產地直送的干貝、螃蟹、白蝦等新鮮漁獲澎湃匯入「豐大海」，現場燒烤、酥炸、清蒸的「炙丘」，能暢快吃牛排和肉類料理的「大快地」，慢燉細熬湯品與粥的「禾烹湖」等，取餐區大到高檔食材夾不完，造訪過的饕客還開玩笑表示「逛一圈要夠體力」。尤其餐廳設計寬敞、四面環景，不只可以俯瞰台北市，更可將台北101高樓盡收眼底，讓饗饗自2017年開幕至今，人氣絲毫不墜。
如今總算迎來全台第2間分店，「新莊饗饗」位於「宏匯i-Tower」39樓將於12/27正式開幕，一樣享有高樓景緻，讓不少新北市民眾嗨翻表示「不用再跑台北市了」。提前於今早9點接受1個月內的線上訂位、並於10點開放僅限電話預訂的2023農曆新年除夕至初二訂位，網路訂位系統立刻被塞爆，有網友抱怨網路癱瘓20多分鐘後進去只看見訂位全滿；也有民眾分享電話狂打半小時也沒接通的慘狀。
《NOWnews今日新聞》記者詢問業者，官方表示「目前一個月內的線上訂位已經全數額滿；因為電話難打，除夕到初二目前約八成滿」，建議消費者仍可耐心試試搶位。過去饗賓餐旅集團受訪時便曾透露，因應訂位人潮眾多，饗饗已經開設三線電話、從早上10點至晚上10點接受預約，一天實際通話數最高曾達九百多通；不只粉專常被訂不到位的民眾生氣留言，連接聽電話的同仁每每上線的第一句話都一定是道歉再道歉。當時業者透露分析後台佔線情況，評估平時進線機會較大的離峰時段為：早上10～11點、下午3～4點及晚上9～10點；目前農曆除夕到初二的春節訂位，尚餘約兩成預訂座位，民眾或許可以把握離峰時間再撥打看看。