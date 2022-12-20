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名家論壇》蕭徐行／從蔡詩萍看侯友宜的總統之路

▲春節過後，目前民間聲望最高、又時時強調「不分黨派，好好做事」的新北市長侯友宜，有可能代表國民黨出來競逐總統大位嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.14）
▲春節過後，目前民間聲望最高、又時時強調「不分黨派，好好做事」的新北市長侯友宜，有可能代表國民黨出來競逐總統大位嗎？（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.14）

文／蕭徐行

春節過後，目前民間聲望最高又時時強調「不分黨派，好好做事」的新北市長侯友宜有可能代表國民黨出來競逐總統大位嗎？看到最近深藍民眾圍剿即將接任台北市文化局局長的蔡詩萍，以及痛批台北市長蔣萬安背叛藍營，這樣「非我族類，其心必異」的狹隘心態，不僅是自絕於集結反綠陣營打倒民進黨政權的目標，也讓人擔憂這樣的排擠，國民黨真的能拿回2024年的執政權嗎？

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馬上要接任台北市長的蔣萬安，最近因為邀請名作家蔡詩萍接任文化局長引起深藍族群不滿，除了抱怨聲不斷外，部分人士甚至放話四年後不再支持蔣萬安，也批評蔣萬安將是馬英九第二。蔡多次點名「深藍族群拖累國民黨」，導致後者不滿，甚至把火往蔣萬安身上燒，對於這些極為不滿的民眾來說，這樣的反對不僅是「以言廢人」，更是「以人廢言」，這樣不思考對方言論的曲直，一味排擠別人的心態，又怎麼希望他們容忍甚至接納不支持中華民國的民眾與群眾。再說，蔡詩萍不僅批評藍軍，對於民進黨也多所批判，往往是就事論事，並非無的放矢，如今，就因為蔡曾為文批評到深藍團體就要受到斥責，這樣的排斥異己的國民黨要如何吸引淺藍、中立甚至淺綠民意的支持呢？別忘了，國民黨的支持率只占全台民眾的三分之一。

更扯的是，竟然把蔣萬安邀請蔡詩萍可比擬為馬英九第二，這就更離譜了。馬英九第二任期內的挫敗是來自於他若干決策失當所致，跟他是不是拉攏綠營人士無關，因此，蔣萬安能不能連任台北市長，並成為國民黨未來之星，乃憑藉未來四年他能不能把百廢待舉的台北市政做好，讓台北市民接受他連任，而不是他接納一位非顯性藍的人士出任局長。為什麼民進黨以及柯P市政團隊可以邀請許多原來藍營的支持者為國效力，深藍的支持者卻不願意接受蔡詩萍這樣一位非藍營系出的藝文界人士呢？

準文化局長蔡詩萍針對自己的特色就表示，外界說他是藍皮綠骨或綠皮藍骨，都不是很公平，政治立場上，他是自由主義者，台灣立場上，他是中華民國台灣派。雖然舅舅是許信良，蔡詩萍也不曾一味的為綠營敲鑼打鼓，反而對於民進黨執政作為屢有批評，這樣比較中性的人國民黨都沒有辦法接納，又該如何吸引綠營群眾支持，拿回中央執政權？尤其文化局長總管台北市相關的有形、無形文化事務，以台北市複雜的社會環境如果有一位能被藍綠雙方都接受的局長，這是台北市文化發展的機會。

台灣深陷藍綠惡鬥的困局中，邀請蔡詩萍擔任文化局長可解讀為身為蔣家後裔的台北市長想要藉由己力，打開台灣政治的僵局，再造和諧靜好的台北市。如果因為部分異議者的阻撓就放棄讓台北市好的初衷，那才是台北市以及台灣民眾的悲劇。

蔣萬安以及蔡詩萍因為政治立場的差異受到國民黨內所謂「深藍」人士的反彈，不禁讓人好奇飽受「藍皮綠骨」批評的新北市市長侯友宜是否能夠順利的被提名為國民黨籍的總統候選人，也不會受到深藍人士的反彈。

侯友宜能任新北市長創下歷史性的得票數與懸殊差距，靠的就是他被許多人朗朗上口的「侯侯做代誌」，不打高空，亂噴口水，凡事問是非曲直，不問黨派顏色，創下優異的市政成績，並成為民眾最信任的政治領袖；然而，這樣優秀的政治領袖卻仍受到許多敏感的政治議題障礙，而受到黨內懷疑他是「藍皮綠骨」，尤其是18年前的「319」槍擊案，更讓許多深藍民眾對他打上問號。如今，幾個民調都顯示侯友宜是藍營重返中央執政的王牌，這些深藍人士是還要繼續自命清高，還是在乎改朝換代對於國民黨的重要性？他們的立場態度令人懷疑。

蔡英文執政六年，許多過往施政作為與政策指引都成為了歷史篇章，無論怎麼改變，最在乎的是各種執政作為對台灣好不好，而不是哪個黨執政對台灣比較好，如果大家都是以台灣好為初心，台灣才有真正走向實作實幹，一切以民為本的時代，亦即侯侯做代誌才是台灣的基本核心，而不是處處計較黨派與個人的利益，完全無視民眾的生存福祉。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

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