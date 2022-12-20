四成移工想申請留才久用　民團協助七成移工過中文門檻

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣的社會結構已不可能與移工切割。為留住優秀人才政府今年通過移工留才久用方案。在確保台灣人就業的前提之下，讓符合資格的移工，不再受工作年限的限制，可以用久居留在台灣。對雇主來說，也可以節省培訓成本、重新適應的時間。
身為長期耕耘移工議題的非營利組織One-Forty負責人陳凱翔表示：「很樂意看見移工政策有重大的轉變。即便部分移工對於政策仍在釐清細節，但政府後續調整方向，已逐步回應移工需求。像是調整申請移工留才久用方案的技術門檻，降低對語言的要求。雖然截至目前僅核准人數為 1540 人，但相信之後會有更多移工將成為中階技術人力。」
One-Forty 針對移工留才久用方案做了一份問卷調查，收集了 515份有效問卷。發現近七成移工聽過移工留才久用方案，其中有超過六成表示想要申請。且在台工作年限越長，越了解資訊，想要申請移工留才久用方案的比例越高。雖然移工認為「薪資門檻」、「由雇主／仲介代為申請」都屬於不可掌握之因素，縱使加倍努力工作，也未必能達到門檻。
然而，總體而言，移工對移工留才久用方案，抱持著正面的態度。因為成為中階技術人力將不受工作年限的限制，可以領較高的薪資，等中階人力滿 5 年後，還可以申請永久居留證（APRC）。有移工表示「我認為這是一個很好的機會，讓我可以繼續在臺灣工作，並繼續發展我的語言技能。希望這項目也能為我們這些有更多技能（比如精通中文）的人提供合適的薪水。」
曾拿過優秀移工獎，來台灣 9 年的 Lizbeth 是他所服務的工廠中，第一批申請這方案的員工。當詢問他為什麼願意申請？他說：「在台灣工作很久對我們來說是一個很好的機會。回國後，沒有什麼好的工作機會，尤其是年紀比較大的移工。我留在這可以繼續資助小孩讀完大學。而且老闆也說，等成為中階人力後，每年的年薪都會逐年上升，未來也有機會進入管理職。」
這是台灣移工政策 30 年來重大的轉變。One-Forty 平時透過開設課程，協助東南亞外籍移工適應在台灣的生活、增進和雇主的良好互動。成立八年來，已經有超過 3,000 名東南亞移工參與實體和線上課程。而移工留才久用方案中，家庭看護的技術資格需要通過語言能力檢定。 One-Forty 作為長期致力於移工培力的組織，也希望能夠支持移工與雇主，提供語言教育的協助。
因此，One-Forty 在今年正式為華測會的策略聯盟夥伴。並在 2022 年底與華測會合作，舉辦第一場全都是移工的華語文能力測驗（TOCFL）。當天還有許多雇主擔心移工找不到路，親自帶移工來參與考試。且參與的移工中，有超過 70% 的學員通過門檻，達到 A2 的等級。
為了更了解雇主，One-Forty 也訪問了正在協助移工申請移工留才久用方案的雇主。2016 年，雇主的妻子因為重病，生活作息都需要人來照顧。但他因為有工作，無法 24 小時陪伴在妻子身邊，因此聘請了移工 Dewi。剛開始聘請移工時，不知道該如何跟 Dewi 相處， Dewi 也有一套自己做事的方式，經歷了一段蠻長的磨合期。
後來雇主意識到她不是不聽話，而是有自己的方法，並且是具備解決問題的能力，即便遇到緊急狀況也能夠處理得很好。雇主說：「Dewi 很細心，也很有警覺性。有三次妻子差點斷氣，都是因為 Dewi 發現，打 119 才化險為夷。」移工工作滿三年可以回國休假一個月，但 Dewi 也因擔心太太出事，而願意不休假，陪伴自己的妻子。這種種都讓雇主對她產生更深的信任。
然而，Dewi 也因為長期在台灣工作，跟原本的丈夫分開。雇主對 Dewi 既感激又愧疚，在得知移工留才久用方案後，與 Dewi 討論下，決定幫她申請移工留才久用方案，讓她可以永久留在台灣。即便成為中階技術人力，需要提高薪資，但出於感謝 Dewi 的幫助，讓他可以好好工作，保有自己的生活。雇主還是決定幫她申請，也支持 Dewi 假日到 One-Forty 學習中文。雇主：「我們現在感情很好，就樣家人一樣。」
產業移工申請中階技術人力時，不需要中文檢定的資格。過去也認為產業移工的同事多是同鄉或是他國移工，不太需要學習中文。然而，移工長期居住在台灣，日常生活中採買東西與店員的交談，皆需要運用中文能力。且未來移工成為中階人力，不少雇主都會期待這些優秀的人才，能夠成為小主管，作為管理基層移工，與台灣主管間的緩衝與溝通橋樑，廠工的中文能力變得非常重要。
One-Forty 期許與更多企業合作，不僅將移工中文培訓系統帶入企業，也協助企業友善對待外籍移工。期待讓更多聘僱外籍移工的企業，能夠用新的視角來看待移工議題，作為企業社會責任的新亮點。