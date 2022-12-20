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四成移工想申請留才久用　民團協助七成移工過中文門檻

▲廠工成為中階技術人力，有機會計入管理職，也能成為台籍主管與新進移工間的橋樑。（圖／One Forty提供）
▲廠工成為中階技術人力，有機會計入管理職，也能成為台籍主管與新進移工間的橋樑。（圖／One Forty提供）

記者賴正琳／綜合報導

12月18日為國際移工日（International Migrants Day），其創立目的是感謝移工所創造的經濟效益，並要求各國政府重視移民人權及多元文化。而今年是移工留才久用政策推動的第一年，深耕移工教育的非營利組織 One-Forty ，發起移工心聲大調查，發現有超過四成想申請。有移工表示「這政策可以讓我們更有熱情的工作，並且積極提升自己的知識。更高的工資也能夠吸引我們願意留在台灣更長的時間。」

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除此之外， One-Forty 也與國家華語測驗推動工作委員會共同舉辦了一場專門提供給移工的華語文能力測驗（TOCFL）。One-Forty 報考的移工學生中，有超過 70％ 通過移工留才久用方案的門檻。

▲One-Forty在今年正式為華測會的策略聯盟夥伴。（圖／One-Forty）
▲One-Forty在今年正式為華測會的策略聯盟夥伴。（圖／One-Forty）
台灣的社會結構已不可能與移工切割。為留住優秀人才政府今年通過移工留才久用方案。在確保台灣人就業的前提之下，讓符合資格的移工，不再受工作年限的限制，可以用久居留在台灣。對雇主來說，也可以節省培訓成本、重新適應的時間。

身為長期耕耘移工議題的非營利組織One-Forty負責人陳凱翔表示：「很樂意看見移工政策有重大的轉變。即便部分移工對於政策仍在釐清細節，但政府後續調整方向，已逐步回應移工需求。像是調整申請移工留才久用方案的技術門檻，降低對語言的要求。雖然截至目前僅核准人數為 1540 人，但相信之後會有更多移工將成為中階技術人力。」

One-Forty 針對移工留才久用方案做了一份問卷調查，收集了 515份有效問卷。發現近七成移工聽過移工留才久用方案，其中有超過六成表示想要申請。且在台工作年限越長，越了解資訊，想要申請移工留才久用方案的比例越高。雖然移工認為「薪資門檻」、「由雇主／仲介代為申請」都屬於不可掌握之因素，縱使加倍努力工作，也未必能達到門檻。

然而，總體而言，移工對移工留才久用方案，抱持著正面的態度。因為成為中階技術人力將不受工作年限的限制，可以領較高的薪資，等中階人力滿 5 年後，還可以申請永久居留證（APRC）。有移工表示「我認為這是一個很好的機會，讓我可以繼續在臺灣工作，並繼續發展我的語言技能。希望這項目也能為我們這些有更多技能（比如精通中文）的人提供合適的薪水。」

曾拿過優秀移工獎，來台灣 9 年的 Lizbeth 是他所服務的工廠中，第一批申請這方案的員工。當詢問他為什麼願意申請？他說：「在台灣工作很久對我們來說是一個很好的機會。回國後，沒有什麼好的工作機會，尤其是年紀比較大的移工。我留在這可以繼續資助小孩讀完大學。而且老闆也說，等成為中階人力後，每年的年薪都會逐年上升，未來也有機會進入管理職。」

▲One-Forty與華測會共同舉辦了一場專門提供給移工的華語文能力測驗（TOCFL）。（圖／One-Forty）
▲One-Forty與華測會共同舉辦了一場專門提供給移工的華語文能力測驗（TOCFL）。（圖／One-Forty）
這是台灣移工政策 30 年來重大的轉變。One-Forty 平時透過開設課程，協助東南亞外籍移工適應在台灣的生活、增進和雇主的良好互動。成立八年來，已經有超過 3,000 名東南亞移工參與實體和線上課程。而移工留才久用方案中，家庭看護的技術資格需要通過語言能力檢定。 One-Forty 作為長期致力於移工培力的組織，也希望能夠支持移工與雇主，提供語言教育的協助。

因此，One-Forty 在今年正式為華測會的策略聯盟夥伴。並在 2022 年底與華測會合作，舉辦第一場全都是移工的華語文能力測驗（TOCFL）。當天還有許多雇主擔心移工找不到路，親自帶移工來參與考試。且參與的移工中，有超過 70% 的學員通過門檻，達到 A2 的等級。

為了更了解雇主，One-Forty 也訪問了正在協助移工申請移工留才久用方案的雇主。2016 年，雇主的妻子因為重病，生活作息都需要人來照顧。但他因為有工作，無法 24 小時陪伴在妻子身邊，因此聘請了移工 Dewi。剛開始聘請移工時，不知道該如何跟 Dewi 相處， Dewi 也有一套自己做事的方式，經歷了一段蠻長的磨合期。

後來雇主意識到她不是不聽話，而是有自己的方法，並且是具備解決問題的能力，即便遇到緊急狀況也能夠處理得很好。雇主說：「Dewi 很細心，也很有警覺性。有三次妻子差點斷氣，都是因為 Dewi 發現，打 119 才化險為夷。」移工工作滿三年可以回國休假一個月，但 Dewi 也因擔心太太出事，而願意不休假，陪伴自己的妻子。這種種都讓雇主對她產生更深的信任。

然而，Dewi 也因為長期在台灣工作，跟原本的丈夫分開。雇主對 Dewi 既感激又愧疚，在得知移工留才久用方案後，與 Dewi 討論下，決定幫她申請移工留才久用方案，讓她可以永久留在台灣。即便成為中階技術人力，需要提高薪資，但出於感謝 Dewi 的幫助，讓他可以好好工作，保有自己的生活。雇主還是決定幫她申請，也支持 Dewi 假日到 One-Forty 學習中文。雇主：「我們現在感情很好，就樣家人一樣。」

▲為移工申請留才久用方案，就能讓移工永久留在台灣。（圖／One-Forty提供）
▲為移工申請留才久用方案，就能讓移工永久留在台灣。（圖／One-Forty提供）
產業移工申請中階技術人力時，不需要中文檢定的資格。過去也認為產業移工的同事多是同鄉或是他國移工，不太需要學習中文。然而，移工長期居住在台灣，日常生活中採買東西與店員的交談，皆需要運用中文能力。且未來移工成為中階人力，不少雇主都會期待這些優秀的人才，能夠成為小主管，作為管理基層移工，與台灣主管間的緩衝與溝通橋樑，廠工的中文能力變得非常重要。

One-Forty 期許與更多企業合作，不僅將移工中文培訓系統帶入企業，也協助企業友善對待外籍移工。期待讓更多聘僱外籍移工的企業，能夠用新的視角來看待移工議題，作為企業社會責任的新亮點。

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