韓影帝在菲律賓當《地下》賭王　莫名捲入謀殺案！

韓國影帝崔岷植、孫錫久、李東輝、許城泰共同主演的跨國犯罪劇《地下菁英》將開播，崔岷植相隔26年重回小螢幕，日前在記者會上坦言：「我一直想拍攝電視劇，這回有整整16小時空間讓我完成想要的表演。」孫錫久、李東輝、許城泰向來尊崇崔岷植為偶像，一知道崔岷植飾演男主角，二話不說答應演出，「這是我們演戲最幸福的事，是一生的榮耀，也讓我們的家人驕傲」。
記者陳雅蘭/綜合報導
《地下菁英》由崔岷植扮演沒有背景的平凡男人「車武湜」起頭，遠走他鄉在菲律賓開展賭場事業，成為地下賭王，卻因為捲入謀殺案，事業跌入谷底，但他仍奮力要重回賭場事業掌控一切，不過孫錫久飾演的正義刑警卻對他窮追不捨，雙方即將展開一場宿命般的對決。
該劇主要演員遠赴菲律賓拍攝，大家一開始無法適應當地高溫，不過崔岷植仍驚豔於《地下菁英》的豪華布景，劇組打造極其華麗的賭場，就是為了展現男主角車武湜的氣勢，「我們每個演員都很努力演出，彼此也激盪出強大的化學效應，我自己也深受感動」，崔岷植更謙稱整部戲劇沒有主配角之分，每個人都很厲害，「這部戲劇是一場華麗的表演饗宴」。
孫錫久今年推出戲劇《我的出走日記》、電影《犯罪都市2》，他這次能與前輩崔岷植合作，感到非常過癮，更說對方完全進入角色，一點都不像是在演戲，「崔前輩的表演很真實，好像真的有車武湜這個人一樣，跟他比較起來，會讓我覺得自己很不足，很怕破壞拍攝氣氛」。孫錫久形容自己的角色與過往演出的警察不同，比較像是坐辦公室的文職，「不過我的角色對於正義很執著，劇中有很多追逐戲分，我都是卯足勁在跑」。