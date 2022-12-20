涉盜刷3男友信用卡 騙扁小子黃琪：不想造成法院負擔
有「騙扁小子」稱號的黃琪（本名黃照岡），5年前與3名男友交往時，涉盜刷他們的信用卡，一審遭判1年4月，案經上訴，高等法院今（20）日開庭，黃琪告訴法官，他有做得事他都願意承認，也從來沒有要求要從輕量刑，但他沒做的事也希望法官能明察。全案將在明年1月17日宣判。
實習記者林怡昕／台北報導
今天開庭時，黃琪仍否認犯罪，辯稱他刷信用卡前都有獲得對方授權，還稱這案子從2017年發生至今已經非常多年，期間也發生很多事情，「我有做的事情，都願意承認，但沒有做的事情，請庭上明察」。
黃琪說，以前的生活不應該繼續下去，他也是最近認清自己的生活方式有問題，希望案子能盡快結束，讓他重新開始，「不想再造成法院負擔了」。
詐欺慣犯黃琪，年輕時曾以塔羅牌詐騙前總統陳水扁而聞名全台，十幾年來，也是前科累累。
2017年3至6月間，黃琪周旋於任姓、葉姓、周姓3名男友間，並涉嫌盜刷他們的信用卡，金額分別是2.8萬元、4萬多元、3240元。
新北地院依行使偽造準私文書、非法蒐集利用個人資料罪，判1年4月，得易科罰金。黃琪上訴，高院今辯論終結，合議庭定明年1月17日上午10點宣判。