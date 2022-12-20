獨／快檢查！好市多買保健品「倒出來剩半罐」 官方回應
美式賣場好市多的保健食品受到顧客喜愛，但有消費者卻意外發現，買了善存葉黃素拆封後僅剩下半罐，於是倒出來全部數一遍，發現標示115粒的商品，竟然只有90粒，讓眾多網友相當吃驚，「買這麼N次的保健食品，我從沒倒出來算耶！以後真的都要倒出來算了喔？」、「直接少快一個月的份欸，真的有扯」。對此，好市多官方回應，已經請善存廠商確認同批商品狀況，並沒有發現缺錠的狀況，推測屬於單一個案，建議民眾可參考好市多退貨規章進行後續處理。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友於《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，於12月初在COSTCO官網下單購買善存葉黃素，商品標示為115粒裝，但拆封後發現僅有半罐，實際倒出來認真數，竟然只有90粒，相當於少了25粒，以1天1粒的建議攝取量，也就是少了將近一個月份的數量，他也提到後續「好市多表示可以到任一門市退貨。現已完成退貨」
但也有不少民眾相當擔心，猶豫是否該把庫存拆封檢查，對此，好市多官方也回應《NOWnews》詢問，已經請藥廠確認狀況，並沒有發現整批商品缺錠的狀況發生，因此推斷可能為單一個案狀況，無法透過製造批號檢查是否為瑕疵商品，但若民眾拆封後發現數量不對，可以參考好市多退貨規章進行後續處理。而記者實際詢問善存客服窗口回應，若有商品瑕疵的問題，可以打電話至客服專線協助換貨，但因需要確認商品庫存狀態，因此等待換貨時間約為1至2星期。
網友拆封檢查後回應，「我數了欸118顆」、「希望版主這瓶只是個案，我有一瓶開了兩週（放公司扣除週休二日及休假）；剛才數了剩107顆」。不少民眾表示，「感謝提醒內！下次也要來數數看了」、「看來下次我也要算一下數量了，常常買來吃」、「我的也只有半罐⋯當初打開覺得罐內空蕩蕩的，應該要算一下」。