表揚新住民支教人員　新北七語共備社群

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獲獎教支人員嚴永真協助馬來西亞語教材編輯工作，擔任多元文化人才培訓講師，推廣多元文化，阮采婷積極推動越南語文教學，亦參與新二代皇冠海岸光榮培力計畫，傳承文化。而越南阮紅女和學校合推國際教育四堂課，充實國際文教中心資源，讓孩子走向世界。
還有，教支人員武氏芳恆服務於多所偏鄉國中小，成立八里新住民關懷協會，推動公益。印尼慕雅妮於教學之餘，擔任社會局新住民燦爛新女力培力講員、三重新住民家庭服務中心志工與通譯人員，服務新住民朋友。
秀朗國小校長曾秀珠校長表示，新住民語文輔導小組規畫進階組社群假日課程，以數位轉型直播教學為主題，善用數位工具，紀錄教學歷程。民眾可透過數位平台，學習新民語，或參與多元文化活動。這次成果發表會，教學支援人員分享東南亞語文創意教學，還發表各國戲劇舞蹈藝術文化，一起翩翩起舞，彼此交換教學心得，探究課程設計、教學策略、評量方式，與會者收穫滿滿。
教育局長張明文表示，質量均優的新住民教學支援師資，讓新北市在111學年度開課成長率達34%，是本市新住民語文開課穩定成長的關鍵。新住民語文7語共備社群，在黃金團隊的帶領下，以穩健的腳步，攜手成長。教支人員互為夥伴，彼此共學，本次同學會展現專業的教學，與絕佳的學習動力，感謝所有新住民教支人員攜手，開展學生多元文化與國際視野，共創「樂學及樂業」的教育願景。