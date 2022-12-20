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表揚新住民支教人員　新北七語共備社群

▲教學支援人員發表各國戲劇舞蹈藝術文化，一起翩翩起舞。（圖／新北市教育局）
▲教學支援人員發表各國戲劇舞蹈藝術文化，一起翩翩起舞。（圖／新北市教育局）

記者賴正琳／綜合報導

呼應12月18日國際移民日，新北市逾百名教學支援人員於17日齊聚秀朗國小，參加111年度「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，為5位優秀教師喝采。同時舉辦「新住民語文教支人員共備社群期末發表暨第四屆同學會」，以創意雙語教學、翩翩舞蹈秀及東南亞美食風為特色主題，百人相互交流、學習、闖關，宛如一場聯合國同學會。

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教育局表示，新北市於107年起率先成立新住民語文7語共備社群，邀聘任督學及輔導團校長擔任師傅。更首創運用「蘇格拉底觀議課系統」，舉辦公開觀議課，提升教支人員科技能力及教學效能。另外，為激勵教支人員精進教學，新北市首創評選及表揚計畫，今年5位獲獎者，在語文教學、校園服務及公共領域，表現卓著，深獲各界肯定。

獲獎教支人員嚴永真協助馬來西亞語教材編輯工作，擔任多元文化人才培訓講師，推廣多元文化，阮采婷積極推動越南語文教學，亦參與新二代皇冠海岸光榮培力計畫，傳承文化。而越南阮紅女和學校合推國際教育四堂課，充實國際文教中心資源，讓孩子走向世界。

還有，教支人員武氏芳恆服務於多所偏鄉國中小，成立八里新住民關懷協會，推動公益。印尼慕雅妮於教學之餘，擔任社會局新住民燦爛新女力培力講員、三重新住民家庭服務中心志工與通譯人員，服務新住民朋友。

秀朗國小校長曾秀珠校長表示，新住民語文輔導小組規畫進階組社群假日課程，以數位轉型直播教學為主題，善用數位工具，紀錄教學歷程。民眾可透過數位平台，學習新民語，或參與多元文化活動。這次成果發表會，教學支援人員分享東南亞語文創意教學，還發表各國戲劇舞蹈藝術文化，一起翩翩起舞，彼此交換教學心得，探究課程設計、教學策略、評量方式，與會者收穫滿滿。

教育局長張明文表示，質量均優的新住民教學支援師資，讓新北市在111學年度開課成長率達34%，是本市新住民語文開課穩定成長的關鍵。新住民語文7語共備社群，在黃金團隊的帶領下，以穩健的腳步，攜手成長。教支人員互為夥伴，彼此共學，本次同學會展現專業的教學，與絕佳的學習動力，感謝所有新住民教支人員攜手，開展學生多元文化與國際視野，共創「樂學及樂業」的教育願景。

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