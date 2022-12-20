廚佛揭愛犬超愛拍照！「超暖原因」曝 吳姍儒挺孕肚爆哭
女星吳姍儒Sandy，雖然因為懷孕8個月大的關係，已經向手頭上的節目各假待產，但先前錄製的寵物實競秀《萌寵明星粗乃玩》仍照常播出，而且廣受好評。最新一集更邀請到廚佛瑞德Fred與他的愛犬Stork，一同在日月潭享受湖上SUP，沒想到怕水的Fred就分享愛犬一段感人的故事，當場逼哭Sandy，不斷在鏡頭前崩潰落淚。
娛樂中心/綜合報導
Fred分享，由於Stork非常喜歡玩水，即便自己怕水，也願意為愛犬豁出去，陪伴牠留下美好的回憶，「牠一生只有我們，那我們能讓牠參與的部分，我都會想讓牠參與。」Fred後來提到，其實牠為寵物哭過好幾次，特別是第一隻狗狗，才3、4個月就得了犬瘟熱，大半夜開車送去急救，卻在路途中趴在他的腿上過世，讓Fred頓時很無助，也讓吳姍儒聽完忍不住落淚。
經過這次事件後，Fred也非常在乎和Stork的相處，有次帶著牠去看金針花海，在寵物溝通師的協助下，Stork就說：「你問媽媽（Fred老婆）有沒有幫我拍照？」Fred一聽也是笑說：「怎麼那麼三八，這麼愛漂亮！」沒想到Stork竟回：「這是要留給媽媽以後看的！」故事說完後，兩人情緒上來，當場在鏡頭前淚崩。
後來吳姍儒也分享，小時候家裡也養過13隻狗，因為發生一些狀況，讓她變得有些PTSD（創傷壓力症候群），發誓再也不要靠近牠們，害怕失去的痛苦，直到長大才漸漸釋懷，明白總有一天會發生那件事，希望在這段過程，能為寵物們做些什麼，也因此接受節目邀約，扛下主持棒，也藉此多多了解愛犬呵喜，以及觀眾們的回饋與故事。（編輯：詹鎰睿）