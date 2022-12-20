「鄉民女神」當7年護理師後轉戰直播 為寫買真3點式泳裝
擁有「鄉民女神」之稱的鄔又曦（Claire），自從護理師轉戰直播圈後，擁有超高人氣，除了踏入演藝圈接下廣告、電視主持，更在近期推出熱銷寫真書。日前鄔又曦接受鄭偉柏主持的節目《TALK一杯》專訪，除了大方分享心目中的理想型，更喊話歡迎大家徵召她從政。
記者侯家瑜/綜合報導
當了7年護理師的鄔又曦，在人生大轉彎後踏進直播圈，近期推出寫真書，她鄔又曦坦言私下不會穿比基尼，自己只會穿兩截式，下面是小裙子、比較保守的泳衣，而這次為了拍攝特別買了3點式泳裝，所以在寫真書中的主要看點，就是尺度最突破，整個風格以甜為主，裡面也包含自己很喜歡的10種甜點。
談到擇偶條件，鄔又曦先強調自己仍然單身，並提到個性是首要條件，理想型要善良、孝順，「還有一個很重要的是要有趣、幽默，因為我喜歡聰明的人。」對外表反而沒有太要求。而身為《鄉民大會》的主持人之一，來往對象皆是政治名人，在朱學恆、陳揮文、黃暐瀚及何志偉中選一個理想對象，鄔又曦毫不猶豫選擇黃暐瀚，「暐瀚哥非常好，長得又帥、知識豐富、口才又好、個性也很好。」並解釋自己和黃暐瀚最熟，在這4人之中，也只有加黃暐瀚的LINE，笑稱有跟陳揮文要過LINE，反而被對方拒絕。
在政壇當中，大家都希望有美女刺客，鄔又曦主持政論節目，累積了人氣，也對政治操作有一定的了解，在被問到哪天被徵召去選美女市議員候選的可能性，她大方回：「政治的部分我還在學習當中，但如果有機會的話，也歡迎大家可以找我。」表示任何職位都不排斥。