深入校園宣導　宜蘭移民署助外籍生貼近台灣

隨著邊境開放，來台境外生持續增加，為保障學生權益，避免在台留學時陷入詐騙圈套，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站攜手專勤隊與佛光大學國際暨兩岸事務處共同舉辦「飛翔的翅膀之留學台灣大小事」座談會，現場與60名來自泰國、馬來西亞、印度、巴拉圭及香港等國家外籍生進行宣導與交流。
記者賴正琳／綜合報導
宣導會活動在私立佛光大學雲起樓教室舉行，並由專勤隊現場影片播放曾遭受人口販運的被害人真實案例分享，提醒在場的學生要特別注意海外打工求職陷阱，現場亦提供人口販運案件檢舉及被害人24小時保護專線「02-23883095(響鈴救我)」、「110」、「1955」等資訊。服務站同時也提醒說明居留證線上申請作業以及反詐騙宣導注意事項，並呼籲在場學生護照與居留證應妥善保管，不可隨意交給他人。
就讀佛光大學華語中心的巴拉圭籍雷德信同學表示，「感謝移民署今日能夠提供專業又豐富實用的資訊，能夠在台灣這麼友善環境下生活真棒。」另馬來西亞籍僑生周韋全同學則說，「謝謝移民署今天來學校關心我們，我們現在終於明白什麼是人口販運，日後求職時也更懂得保護自己！」
移民署宜蘭縣服務站與專勤隊聯合呼籲，人蛇集團以詐騙手法誘拐學生案件層出不窮，提醒在臺境外生於求職時，如有發現疑似人口販運不法行為，請主動與移民署宜蘭縣專勤隊聯絡，屆時將會同警政單位積極偵辦，有效打擊犯罪。此外，因應我國邊境開放，亦提醒入境時請勿攜帶肉製(加工)品及其他動物產品，更不可走私販賣！倘自非洲豬瘟國家地區違規攜帶豬肉產品入境或以郵寄豬肉產品遭查獲，第1次違規裁處新台幣20萬元罰鍰，第2次違規者將裁處新台幣100萬元罰鍰。