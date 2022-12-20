《角頭》影集藏小鬼？王陽明脫口：聽說有驚喜

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堂口老大請來龍天翔、喜翔加入，與蔡振南、高捷同台飆戲，王識賢飾演黑幫中生代，笑說：「我要應付老大、降伏小弟，在中間很累哎。」一樣是中生代的孫鵬，自嘲：「小弟家裡發生很多事，充分滋潤人生，會把這一塊的經驗奉獻給《角頭》。」日前太太狄鶯帶兒子孫安佐來片場探班，被高捷笑稱是「警察來臨檢」。
最瘋癲的反派由懷秋剃平頭、貼刺青，顛覆形象演出，張威縯說：「懷秋功課做最久，每天混在我身邊陪我喝酒，前幾天拍攝他讓我很驚豔，證明人學壞很快。」是元介演執法手段特別的警察，像是《無間道》的梁朝偉，和前女友李千娜的現任黃尚禾同台，他說：「因為沒有私交所以不尷尬，工作上不會想太多。」黃尚禾也說：「不會尷尬，一開始讀劇本、排練都沒想到之前那些事。」
王陽明女兒Katiya將在聖誕節迎3歲生日，被問到屆時《角頭》影集版播出會讓女兒看嗎？他不擔心造成影響，表示：「現在小朋友很成熟，他媽媽當嘻哈節目評審，女兒從小在家聽嘻哈、看《角頭》，現在見到朋友會說『Yo, what's up homie?』，長大會比其他小朋友特別吧？！」
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