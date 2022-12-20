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連小北百貨都賣福袋！好想兔福滿袋開箱　抽MAZDA休旅車

▲小北百貨開賣春節福袋，今年推出「好想兔福滿袋」399元，門市到貨即開賣。（圖／業者提供）
▲小北百貨開賣春節福袋，今年推出「好想兔福滿袋」399元，門市到貨即開賣。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

看好台灣人愛買福袋拚手氣，連小北百貨今年也加入「春節福袋」戰場，兔年特別和奪下LINE官方貼圖第一名的「好想兔」合作，即日起開賣「好想兔福滿袋」399元，開袋立抽萬元現金，登錄再抽MAZDA CX-3 20S跨界休旅車，《NOWnews》開箱福袋搶先看。

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小北百貨今年響應兔年，找來貼圖冠軍好想兔合作，聯名推出5.4萬份「好想兔福滿袋」，每款售價399元，業者表示內容物市價平均超過770元，包含好想兔保溫提袋（共4款），裡面裝入好想兔小物、限定版紅包／斗方、食品飲料及生活用品，以及「福滿籤」，上網登錄抽MAZDA CX-3 20S跨界休旅車（市價77.9萬元），另外會員買福袋再送點數1688點，每袋另附一張集結35個品牌的優惠券禮包。

▲福袋內含1款好想兔小物，是矽膠零錢包或杯墊。（圖／業者提供）
▲福袋內含1款好想兔小物，是矽膠零錢包或杯墊。（圖／業者提供）
實際開箱，福袋主要價值之一，便是外袋採用PEV材質的保溫提袋，可保溫保冷及重複使用，裡面裝有好想兔授權小物（杯墊或零錢包），及好想兔紅包袋／斗方，以及隨機的食品、飲料或生活用品，實際開袋拿到瓶裝飲料、碗麵、3款糖餅、耐熱袋、纖維抹布、撲克牌。

▲「好想兔福滿袋」每款399元，開箱內容物實拍。（圖／記者黃韻文攝）
▲「好想兔福滿袋」每款399元，開箱內容物實拍。（圖／記者黃韻文攝）
第二重點是隨袋附贈的「福滿籤」，撕開就知道有沒有抽中最大獎1萬元（10名），或是飯店住宿券、電影兌換券等，另外上網登錄再抽頭獎MAZDA CX-3 20S跨界休旅車（1名）、iPhone 14 128G（10名）、1萬元禮券（5名）。第三重點是品牌優惠券，亮點回饋包括肯德基5塊雞＋6入蛋塔388元、龜記全品項折5元、不要對我尖叫指定飲料買一送一。

▲福袋內含好想兔紅包袋及斗方。（圖／業者提供）
▲福袋內含好想兔紅包袋及斗方。（圖／業者提供）
OK超商今（20）日起也正式開賣兔年福袋，「鴻兔大展招財包」售價100元，百元福袋內含6項食品、飲品，共有5種組合，總價值已超過百元，另含刮刮卡一張，最大特獎是GIA 1克拉鑽石項鍊（市值36萬元），其他獎項包括TOKUYO按摩沙發、東芝43吋液晶電視、國際牌除濕機等，被網友喻為「最高CP值福袋」。

▲OK超商開賣兔年福袋100元，內含6項食品、飲品，用百元抽最大特獎GIA 1克拉鑽石項鍊。（圖／業者提供）
▲OK超商開賣兔年福袋100元，內含6項食品、飲品，用百元抽最大特獎GIA 1克拉鑽石項鍊。（圖／業者提供）

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