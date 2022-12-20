LINE美玉姨變更強！新增「圖片謠言辨識」　7功能一次看

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- 立即查核可疑訊息：透過AI技術，自動將聊天室中可疑訊息與台灣事實查核中心、Cofacts真的假的以及MyGoPen等事實查核資料庫比對，提供多元查證結果，降低用戶詐騙風險。
- 快速識別陌生電話號碼：整合陌生來電辨識軟體Ｗhoscall的16億號碼資料庫，即時查詢訊息中的陌生電話來源，避免使用者落入通訊詐騙的風險。
- 避免誤點釣魚網址：美玉姨串連Gogolook高風險網域資料庫，集結Google釣魚連結防範服務資料庫、刑事局165反詐騙諮詢專線、金融資安資訊分享與分析中心、虛擬貨幣交易所幣安等第一手詐騙網域資訊。
- 遠離高風險陌生LINE帳號：美玉姨與刑事局165全民防騙網合作，將LINE帳號傳給美玉姨，即可立刻查詢陌生LINE帳號是否被列為高風險詐騙帳號，守護使用者的聊天安全。
- 積極守護個資帳號：串接國際知名個資安全檢查平台「Have I been pwned?」，當使用者輸入電子郵件即可檢視個資外洩狀況，降低帳號密碼不慎外洩而未能及時更改的風險。
- 擴大解析圖片謠言：與資策會合作開發圖片謠言辨識功能，解析對話或群組中的可疑圖片內文，並結合事實查核資料庫，破解躲藏在圖片背後的可疑訊息。
- 交易先查陌生虛擬錢包地：串接區塊鏈新創Chainsight AI區塊鏈交易監控資料庫，提供使用者查詢陌生虛擬貨幣錢包地址，並進行三種風險分級標記，為一般虛擬資產投資者與NFT收藏家降低交易詐騙風險。