耶誕野餐日「還我母語34週年」　暢遊客家文化主題公園

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「還我母語運動」引領了我們繼續向前走，客傳會秉持著關懷客家、連結社區、傳遞客音的使命，透過全國性講客廣播電臺、金鐘講客號直播車及數位匯流的方式，讓大家不論到哪裡，都能聽到、看到客家。而客傳會目前也已和多家民間電臺共同響應「維護客家音樂歌手及創作權益」，於今年四月起，齊調漲客家音樂授權費，以維護客家歌手及音樂權益的努力。
客傳會表示，活動現場演出卡司陣容強大，像是金曲歌手劉劭希、今年入選客家串流計畫的客語創作歌手劉慧卿、超高人氣幼幼臺柳丁哥哥、今年甫得到第57屆廣播金鐘獎「最佳少年節目主持人獎」的講客廣播電臺主持人曾止妤、擁有全台12張街頭藝人證照的氣球達人阿明，都將在現場熱情演出，歡迎大小朋友一起製造美好回憶！
客傳會指出，「阿啾箭，尾砣砣」草地音樂野餐活動，適合親子一同前來野餐，臺北市客家文化主題公園中央草皮區的空間開放所有人免費參與，客傳會於現場販售限量客家童謠野餐墊，將有「阿啾箭，尾砣砣—紫色」、「月光華華—橘色」，每款預購價650元，現場每款特價750元，且都附贈講客號模型車一臺，有需要的民眾可以選購。另野餐食物須請民眾們自行準備，並在離場時清潔所屬野餐環境。