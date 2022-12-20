包小柏愛女病逝1週年！悲訴隨身碟存合影：無法完全放下
藝人包小柏的女兒罹患罕見疾病，去年12月20日遺憾病逝，年僅22歲，儘管他主動捐骨髓救女，仍無法挽回愛女性命，痛訴「失去了一生最愛」，至今事隔1週年，他仍沉浸在悲痛之中，在私人IG曬出父女合影，悲傷表示：「今日是妳離開當天使1週年，Dad至今還無法將妳完全放下。」
記者江芷稜/綜合報導
包小柏和女兒感情要好，曾公開稱讚女兒功課好，連暗戀心事都會跟父親聊，個性相當乖巧，不料她2019年卻罹患罕見疾病，他主動捐骨髓給女兒，內心充滿不安，希望能移植成功，結果經過一年後證明計劃失敗，女兒終究不敵病魔，於2021年底離世，白髮人送黑髮人相當沉痛，包小柏低調舉辦家祭送走愛女。
據《壹蘋新聞網》報導，儘管事隔1年，包小柏在私人IG帳號透露，仍無法接受愛女病逝，「連過去每天跟妳額頭碰額頭的頭髮至今都捨不得剪，不時無刻的都還當妳依然過著日常」。他將帳號照片換成與女兒的合影，也透露每2周都會去探望愛女骨灰存放之處，「今天打算給妳換一些過去家庭出遊生活照片，昨晚也把妳手機及電腦內私人的影音照片備好了一份隨身碟帶過去給妳，讓妳在那過著無病痛且溫暖美好的生活，想妳、愛妳。」