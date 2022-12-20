冬至湯圓是熱量炸彈？營養師「6秘訣」必知：吃完不怕胖
本週四（12/22）是節氣「冬至」，傳統習俗上，冬至一定要來碗暖呼呼的湯圓，除了象徵團圓外，也代表進補、養陽氣，但若以健康飲食的角度來看，無論是想減重還是維持體重，吃湯圓一定要聰明吃，營養師何沂霖表示，吃湯圓前建議減少正餐澱粉量，並注意湯圓份量、湯底挑選、控制整天攝取的湯圓量，或將湯圓取代澱粉、細嚼慢嚥才能安心吃下肚。
記者張志浩/綜合報導
何沂霖指出，小湯圓約10顆為1份澱粉，包餡湯圓約2顆為1份澱粉，有內餡的湯圓通常油脂、糖份較高，建議控制在2份澱粉以內（小湯圓20顆內、大湯圓4顆內）。湯底上，常見的紅豆湯、花生湯、糖水除有額外添加糖份，也會同時攝入過多油脂及澱粉，推薦搭配無糖豆漿、牛奶、紅棗枸杞木耳、無糖茶等，其中無糖茶可以中和湯圓的甜膩感。此外，搭配薑湯或薑汁鮮奶也可以，薑對於提升免疫力、增加代謝很有幫助。
何沂霖說，若預計當天會吃湯圓，可從早上開始增加活動量，通勤時以走樓梯取代搭電梯，晚上吃飽後可以快走、深蹲、站著看電視，不要吃飽後立刻躺在沙發休息。若正餐後想吃甜食，也應減少正餐澱粉的量，如白飯、麵條或原型全榖雜糧都要減半。
冬至吃湯圓非常應景，提醒民眾要控制份量，遇到不得不吃湯圓、難以拒絕的場合時，晚上就不要額外再吃；若喜愛吃鹹湯圓，可以放入多點蔬菜和肉絲，讓這餐有足夠的蛋白質能攝取。何沂霖也強調，容易腸胃脹氣、消化不良者，切記不要吃過多湯圓類的糯米製品，以免導致脹氣、胃痛不適，在食用時記得細嚼慢嚥。