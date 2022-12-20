五星飯店「年菜外帶」好選擇 在家輕鬆圍爐過好年

歲末迎兔年，除夕團圓飯是年底的重頭大戲，許多婆婆媽媽辛苦了一整年，除夕夜這天選擇用年菜外帶的方式在家圍爐，無須蓬頭垢面忙得團團轉，在家就能輕鬆享用五星飯店的頂級年菜。
記者林怡孜/台南報導
台南桂田酒店復刻了記憶時代，推出6人份經典年菜外帶，7道料理有冷盤「迎春五福喜臨門」烏魚子的綿密口感、彈牙入味的九孔、鹹香古法筍絲控肉、酥香飽滿的蝦卷、中卷，豐富又開胃。經典台菜料理「古早八寶魚翅羹」，酸甜羹湯搭配筍絲、香菇絲、白菜、蝦仁等等，完美呈現台菜風味。「台式五柳海上鮮」以台南道地五柳枝烹調黃魚，年年有餘入口鮮嫩。「醉海蝦金勾米糕」結實海大蝦，加入紹興酒浸泡甜鹹綿密的米糕，令人垂涎欲滴。「南靖功夫封土雞」也是一道做工繁複的經典台菜。「避風塘鮑魚」上選深海鮑魚彈牙好滋味，以避風塘獨特的香辣味及蒜香味炸香爆炒，鹹香四溢。湯品「桂田精選佛跳牆」特選老母雞搭配多種山珍海味，以肉骨高湯、紹興酒與各種頂級佐料密封於罈，細火慢燉熬成，湯頭濃郁。
另外，茹素的家庭也有「蔬食年菜外帶」6人份套餐可選擇，「爆炒三雙丁大富貴」、「翡翠花菇羅漢齋」、「鳳果三杯猴頭菇」、「雪蓮豆繽紛米糕」、「麻油松茸香菇排」、「靈芝鮑菇繡球花」、「羊肚香菌佛跳牆」等7道蔬食年菜料理。即日起至1月10日前預購整套年菜外帶，還加贈「甜年糕」壹盒，每套年菜外帶包含時尚環保提袋、燉盅、保鮮碗盤讓顧客輕鬆帶回家。
台南遠東香格里拉中餐廳醉月樓、遠東Café自助餐廳、THE MEZZ牛排龍蝦館除夕圍爐分兩輪用餐，第一梯全數額滿，第二梯訂桌率已達9成。因應龐大用餐需求，醉月樓推出6人份「躍兔賀歲團圓年菜組」，當日新鮮現煮，在家就能輕鬆圍爐。年菜組包含集結香醉元蹄、滬江柳葉魚、蜜味油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等開胃美饌的「醉月五福大拼盤」；紅亮色澤的「滬式乾燒海虎蝦意麵」匯集虎蝦的鮮甜與意麵香氣；「蟲草百花珍珠龍膽捲」特選具豐富膠質龍膽魚，與老母雞高湯烹調蒸煮；鹹香美味「膏蟹西港麻油土雞飯」豪邁搭配肉質肥美的紅蟳；象徵富貴綿延的經典「烏參鮮鮑燴富貴烤方」選用油花均勻的黑毛豬五花肉入饌，與主廚特製老滷汁煨煮入味；湯品則是招牌「瑤柱婆參火朣霸王雞」，選用老母雞湯加入台東鹿野土雞、火朣、婆參和瑤柱等高檔食材細燉慢熬而成，滋味醇厚，深受饕客喜愛；最後以鹹、甜點心做結尾，分別為酥脆綿密的「蘇式窯烤千層棗泥酥」，及擁有好彩頭寓意的「團圓松露菌菇蘿蔔糕」。以上菜式亦提供單點，消費者在家即能品嚐五星大廚的好手藝！1月2日前訂購還能享早鳥9折優惠。