前半生富貴、後半生艱苦！上海「最後的金枝玉葉」郭婉瑩

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身為永安百貨的四小姐，不愁吃穿是肯定的，更可貴的是她深具獨立自主精神，1928年，她從中西女中畢業後，曾與一個富家公子訂婚，但因為不能容忍對方的無趣、與自己心靈不契合，便拒絕了富家子弟的求婚，毅然尋找新的人生方向，並到北京繼續求學，就讀燕京大學心理學系，也在北京遇見未來的丈夫吳毓驤，2人在她25歲的時候成了婚。
說起吳毓驤，雖然家境比不上郭家寬裕，但祖上也是有名的人物，他母親的奶奶就是清朝知名大臣林則徐的女兒，他本人曾以公費生的身分，遠赴美國麻省理工學院深造，主修電機工程，在美國生活過，受西方文化影響，與在國外出生、又在上海西化的貴族學校受教育的郭婉瑩，可說是相當合得來。
婚後一段時間，小倆口過的也算幸福，吳毓驤風趣幽默，時常逗郭婉瑩開心；不過可惜的是，在開明、瀟灑的表象背後，吳毓驤也是個風流男子，還曾出軌過1個年輕的寡婦，而郭婉瑩一開始並沒有與丈夫一刀兩斷，反而選擇包容，但從那件事之後，郭婉瑩就不再只待在家裡相夫教子，而是與閨蜜海倫張共同創業開辦了上海最時尚的錦霓時裝公司，邁向女性經濟獨立的開始。
對郭婉瑩而言，婚姻裡的坎坷只是人生中的小插曲，後來在文化大革命所遭受的磨難，才是她一生最難熬的時刻。1957年，吳毓驤突然被劃為右派，關進了監獄，郭婉瑩從警察手裡接過丈夫的判決書，眼睜睜看著所有的家產被沒收，連同她的首飾衣服也全被充公；除此之外，她還要替丈夫償還被判欠給國家的6萬4千美金，以及13萬元人民幣債務，不久後，吳毓驤便在疾病中離她而去，留她1人獨自掙扎，帶大一雙兒女。
當然，郭婉瑩作為資本家的子女、從事生意的女商人，自然也是文革的重點「清洗」對象，所以她被下放到農村去養豬、到工地上當提水泥桶的小工、打掃惡氣沖天的廁所，最沒人願意幹的活，郭婉瑩大多都做過，甚至被形容為「穿著旗袍刷馬桶，踩著皮鞋在菜市場賣鹹鴨蛋，以彈鋼琴的手在腥臭的河裡挖泥。」
雖然生活落差之大，一般人很難適應，甚至輕生的都有，但郭婉瑩卻以頑強的意志、令人讚嘆的精神，活出大家閨秀真正的風範；前半生是錦衣玉食的豪門千金，後半生從天堂跌落地獄，但她不曾被擊倒，更沒有消極面對，反而活出一個更強大、更有力量的郭婉瑩，命運是如此波雲詭譎，起落從來無法預測，有人在磨難中沉淪，但也有人努力在磨難中重生。
把子女拉拔大後，郭婉瑩也開始過起了含飴弄孫的平淡生活，以她的出身，難免引起國內外媒體的注意，都想採訪她對於人生起伏、經歷勞改和文革的感想。然而，無論是曾經的輝煌還是苦難，都隨著逝去的歲月被封進往事中，郭婉瑩拒絕講述自己受過的苦，也不願展示自己在特殊歲月的磨難，只淡淡的說，勞動有助她保持身材，生活給她什麼，她就接受什麼，半點看不出怨天尤人的跡象。
如果當初，她隨親人逃到國外，也許會一輩子當她的富貴四小姐，不過優越的生活固然令人嚮往，卻也可能使人變得淺薄；若非後半生經歷的種種，她或許也不會知道自己堅強的一面。1989年，高齡近九旬的郭婉瑩壽終正寢，結束了跌宕起伏又充滿傳奇的一生。