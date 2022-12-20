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清零重擊經濟！中國富豪忙出逃　加快轉移海外投資

▲中國富豪階層正在減持大陸資產，越來越多地向美國和海外其他地方投資。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國富豪階層正在減持大陸資產，越來越多地向美國和海外其他地方投資。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國在歷經三年新冠清零防疫政策，在嚴格的封鎖措施之下，對經濟發展也造成影響。外媒引述基金經理和業內消息人士說法指出，中國富豪階層正在減持本地資產，並轉往向美國和海外其他國家進行投資，這一趨勢將會在2023年加快。

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根據《路透社》報導，由於中國富豪的收益在今年受到重創，他們越來越擔心因為新冠疫情措施以及俄烏戰爭對中國地緣政治影響，導致中國經濟前景不明。

據Eurekahedge的數據，在截至11月底的一年中，聚焦大中華地區的對沖基金已經損失了12.9%，這可能是自2011年以來最糟糕的一年，凸顯出國內回報前景黯淡。

資產管理公司表示，中國富豪對於中國國家主席習近平所提出的「共同富裕」計畫感到擔憂，並補充稱，因此他們正在美國和日本等地尋找海外私募股權和房地產投資機會。

報導指出，雖然中國富豪在中國以外的國家投資並非新鮮事，但以往大部分是投向中國資產，例如在離岸市場上市的中國證券。

瑞聯財智（Rayliant Global Advisors）創辦人兼董事長許仲翔（Jason Hsu）表示，「這些人以前的財富來源不會是美國股票，也不是投資美國房地產，但現在開始發生變化。」許仲翔透露，他們已經收到許多大中華區家族辦公室的詢問，以了解美國的經濟政策和投資規則。

一間資產超過10億美元的駐香港家族辦公室的投資組合經理表示，他削減了投資組合中的中國資產比率，從去年底的80%削減至三分之一，並將進一步削減，另一方面增加了對海外、尤其是日本和美國的能源和房地產行業投資，也增加了風險投資。

另一間管理超過10億美元資產的中國家族辦公司的合夥人表示，他的公司正在花費「大量時間」研究日本和美國的基金經理和投資機會，同時也在密切關注中國的重新開放可能帶來的機會。

據《路透社》引述兩名知情人士的消息稱，美國駐香港領事館在10月和11月舉行了兩次網路會議，幫大中華區的家族辦公室與美國基金經理建立聯繫，這凸顯了中國富豪家族對投資美國的興趣。

瑞銀全球財富管理首席投資辦公室大中華區股票主管李智穎（Eva Lee）表示，過去幾年，中國富豪可能從國內市場賺了很多錢，但現在他們發現這可能不會每次奏效。她補充稱，「中國投資者今年吸取了教訓，他們意識到分散投資是如此重要。」

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