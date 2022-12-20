清零重擊經濟！中國富豪忙出逃　加快轉移海外投資

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據Eurekahedge的數據，在截至11月底的一年中，聚焦大中華地區的對沖基金已經損失了12.9%，這可能是自2011年以來最糟糕的一年，凸顯出國內回報前景黯淡。
資產管理公司表示，中國富豪對於中國國家主席習近平所提出的「共同富裕」計畫感到擔憂，並補充稱，因此他們正在美國和日本等地尋找海外私募股權和房地產投資機會。
報導指出，雖然中國富豪在中國以外的國家投資並非新鮮事，但以往大部分是投向中國資產，例如在離岸市場上市的中國證券。
瑞聯財智（Rayliant Global Advisors）創辦人兼董事長許仲翔（Jason Hsu）表示，「這些人以前的財富來源不會是美國股票，也不是投資美國房地產，但現在開始發生變化。」許仲翔透露，他們已經收到許多大中華區家族辦公室的詢問，以了解美國的經濟政策和投資規則。
一間資產超過10億美元的駐香港家族辦公室的投資組合經理表示，他削減了投資組合中的中國資產比率，從去年底的80%削減至三分之一，並將進一步削減，另一方面增加了對海外、尤其是日本和美國的能源和房地產行業投資，也增加了風險投資。
另一間管理超過10億美元資產的中國家族辦公司的合夥人表示，他的公司正在花費「大量時間」研究日本和美國的基金經理和投資機會，同時也在密切關注中國的重新開放可能帶來的機會。
據《路透社》引述兩名知情人士的消息稱，美國駐香港領事館在10月和11月舉行了兩次網路會議，幫大中華區的家族辦公室與美國基金經理建立聯繫，這凸顯了中國富豪家族對投資美國的興趣。
瑞銀全球財富管理首席投資辦公室大中華區股票主管李智穎（Eva Lee）表示，過去幾年，中國富豪可能從國內市場賺了很多錢，但現在他們發現這可能不會每次奏效。她補充稱，「中國投資者今年吸取了教訓，他們意識到分散投資是如此重要。」