台中彰化紛傳副手主動請辭　盧秀燕、王惠美未露口風

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但昨起市府有給職顧問兼影視基金會執行長林筱淇、研考會主委吳皇昇各自在臉書宣佈已請辭，今再傳出3位副市長中，陳子敬、令狐榮達已請辭，僅黃國榮留任。盧秀燕今（20日）主持本屆最後一次市政會議、治安會報時，面對媒體追訪皆不回應。
令狐榮達選後請病假，陳子敬今陪同盧秀燕出席相關活動，市政會議前他被問是否請辭？只說「謝謝、謝謝」，會後面對媒體時笑說：「我都已經70幾歲了，年紀太大了」、「不要耽誤人家前途」，間接證實請辭傳聞，隨後又說：「我不太適合說這個，讓市長統一發布。」
71歲的陳子敬在警界服務43年，曾任台南市警察局長、內政部警政署主秘、國道公路警察局長、航空警察局長，屆齡退休後曾宣佈以無黨籍參選台南市長，最後禮讓國民黨高思博，4年前被盧秀燕延攬當副手。68歲的令狐榮達是資深外交官出身，曾任外交部政務次長、駐加拿大代表、外交部北美司司長等職，傳因健康因素已口頭向盧秀燕請辭。
除了台中市，彰化縣也遲未公布小內閣名單，彰化縣原有二位副縣長，因彰化人口跌破125萬人，王惠美雖連任，但下屆只剩一個名額。副縣長洪榮章今拋出震撼彈，透露選前已向縣長王惠美口頭請辭，本月24日就會卸任。
洪榮章是溪湖人、黨務系統出身，曾任國民黨台中市黨部書記長、南投縣黨部主委等職，2018年王惠美上任後返鄉擔任副縣長，勤跑基層與縣民搏感情。他表示副縣長當了4年，已完成當初進縣府的承諾，為縣長締造連任紀錄，今年投票率少一成，票數還比4年前多2000多票，人才輩出下他決定急流勇退，不戀棧職位。