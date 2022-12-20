民間禁TikTok立法？唐鳳：月底資通安全會報討論

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至於民眾是否該自主遠離或由政府立法禁止？唐鳳表示，已有對外說清楚公部門不能使用的原因，民眾理解後可已自行判斷是否使用；立法要取得社會共識，預計12月26日將召開行政院資安會報，進行相關議題討論，但不會只針對TikTok，而是所有資安有疑慮的軟硬體。
對於民眾該如何使用TikTok此類有資安疑慮軟體？唐鳳建議，若非使用不可，可透過類似零信任模式，在沒有任何資料的手機上使用，或運用端點防護軟體，確保軟體升級後，有木馬程式都會提醒，降低對民眾的損害。她強調，所有具資安疑慮的軟體都該一視同仁，裝在一個即使被破壞，也有限的環境中使用。
另外，她宣布，明年1月將正式成立國家資通安全研究院，提升國家資通安全科技能力、推動資通安全科技研發及應用，角色為國家資安技術智庫幕僚、國家資安防護守門員。資安院全院人員都應經過一般安全查核，也就是基本背景調查，若所任職務涉及國家安全或特殊利益人員，則需通過特殊安全查核。未通過一般查核者，不能在資安院任職；未通過特殊查核者，不能處理涉密業務。
媒體詢問，資安院與數位部資安署、國科會預計成立的台灣資安科技研究中心，在工作上有何不同，是否有疊床架屋疑慮？
唐鳳說，資安署工作是政策規劃的推動落實、督導考核、稽核業務、人才培力等等，但其中搭配的技術面，包含研發短期4年內核心防禦機制、惡意程式樣態分析等，這些技術幕僚部分屬資安院工作；至於國科會則是超過4年的研究工作、屬於上游部分，資安院則是4年內實際會應用到的資安工作、攻防建置等。