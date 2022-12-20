張勝豐失聯23天「被救回」！揭被設局借300萬高利貸內幕
現年54歲的張勝豐，是許多天王天后御用的資深編舞老師，卻在上個月28日臉書發文，「我再也無力招架，我已經遍體鱗傷，我已經被傷到生無可戀了，我決定要走了要離開這個傷心的人世間…」從此音訊全無，讓外界十分擔心。直至今（20）日張勝豐終於發聲，並透露是被前經紀公司特助設局，才讓他一度想不開，如今已經被救回。
娛樂中心/綜合報導
張勝豐指控，前經紀公司的特助阿中，以「如果拿不出錢，公司就無法和他合作」為由，威脅他去跟自己經營的地下錢莊借錢，並夥同其他地下錢莊一起出動，以高利貸借款10萬、20萬不斷增加，前後共借貸超過300萬台幣，更拍下他拿借據的照片。
張勝豐說，直到他無力繼續借貸，對方就用盡一切方法摧毀他，想把他逼上絕路。因此，他希望能把真相公諸於世，讓其他人能夠幫助他討回公道。此外，張勝豐也透露，也曾因為這件事情，讓他一度想不開，所幸被救了回來。
回到張勝豐28日的臉書貼文，他指出，「特助阿中給我的死刑宣判通知，讓我原本一度光明的人生馬上變成黑暗，我無力面對，無力抵抗⋯」並痛批對方，「他極盡能力的詆毀我，任意的顛倒是非，把事實扭曲成了謊言，把假象捏造成真相」，坦言自己再也無力招架、遍體鱗傷，「我已經被傷到生無可戀了。」（編輯：詹鎰睿）
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