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小米再掀裁員風暴！一句「好聚好散」5千員工被迫走人

▲小米今年又面臨一波裁員風暴，多重因素打擊下，這波裁員規模超過5000人。圖為創辦人雷軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲小米今年又面臨一波裁員風暴，多重因素打擊下，這波裁員規模超過5000人。圖為創辦人雷軍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國3C品牌大廠小米近期開啟新一輪裁員，預估這波裁員人數將會超過5000人。根據員工表示，由於這波裁員規模較大、涉及多個部門，其中有部門裁員比例更高達75%，一度引發高度關注，不過在人資部協調結果「好聚好散」後，以補償方案為「N+2」的優渥條件令不少員工相對滿意。

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小米集團（Xiaomi）今年已經歷過第一次裁員潮，當時有900名、約占總數3％的員工被要求走人，就連小米創始元老李偉星也離開這間待了12年的公司。不過根據《界面新聞》報導，今年第二輪裁員規模更勝先前，員工表示這次全職員工約3.5萬人當中，遭裁撤的大約15％，也就是超過5千名跨部門的員工將被炒魷魚。

報導指出，包含手機部、網路部、中國部等多個部門均涉及裁員，但部門之間裁員力度不同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，網路部則有團隊裁員40%。

不過小米方面給出的補償方案也相當優渥，報導提到小米給出「N+2」的補償，加上未休完的年假可按照雙倍工資折算，人資部更用「好說好散（即好聚好散）」形容此次大規模裁員。

有部分員工甚至認為，按照今年公司營運形勢，辭職補償的方案甚至會比年終獎金更勝一籌。針對上述消息，小米官方則暫未置評。

小米目前營運方針為「降本增效」，全球分析公司「Counterpoint」數據顯示，今年中國智慧手機市場下，小米的市佔率僅排名第五。國際數據資訊（IDC）副總監嚴蘭欣表示，由於小米相對不依賴中國市場，近5成營收是來自海外，因此國內需求翻轉時，小米無法迅速反應。

此外，小米在海外最大的市場正是印度，但印度政府自2021年底便陸續祭出中國品牌禁令，嚴重重挫該集團獲利；印度財政部更在2022年1月表示，將對小米進行65億盧比（約新台幣26億元）的稅款追繳。

小米集團總裁王翔在今年第三季度財報會議上就提到，小米正在進行下一步規劃，包含如何提高人效，降低成本，「降本增效是我們從今年年初以來一直在做的事。為了明年整個業績的提升，我們會持續開展降本增效的工作。」
 

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