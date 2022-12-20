小米再掀裁員風暴！一句「好聚好散」5千員工被迫走人

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報導指出，包含手機部、網路部、中國部等多個部門均涉及裁員，但部門之間裁員力度不同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，網路部則有團隊裁員40%。
不過小米方面給出的補償方案也相當優渥，報導提到小米給出「N+2」的補償，加上未休完的年假可按照雙倍工資折算，人資部更用「好說好散（即好聚好散）」形容此次大規模裁員。
有部分員工甚至認為，按照今年公司營運形勢，辭職補償的方案甚至會比年終獎金更勝一籌。針對上述消息，小米官方則暫未置評。
小米目前營運方針為「降本增效」，全球分析公司「Counterpoint」數據顯示，今年中國智慧手機市場下，小米的市佔率僅排名第五。國際數據資訊（IDC）副總監嚴蘭欣表示，由於小米相對不依賴中國市場，近5成營收是來自海外，因此國內需求翻轉時，小米無法迅速反應。
此外，小米在海外最大的市場正是印度，但印度政府自2021年底便陸續祭出中國品牌禁令，嚴重重挫該集團獲利；印度財政部更在2022年1月表示，將對小米進行65億盧比（約新台幣26億元）的稅款追繳。
小米集團總裁王翔在今年第三季度財報會議上就提到，小米正在進行下一步規劃，包含如何提高人效，降低成本，「降本增效是我們從今年年初以來一直在做的事。為了明年整個業績的提升，我們會持續開展降本增效的工作。」