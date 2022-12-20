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OPPO Reno8升級版新登場　推出全新金色、記憶體再升級

▲OPPO今（20）日公布 Reno8 升級版在台開賣，售價16990元，12/24首賣，加碼抽獨家限量「金GOLD派禮盒」。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO今（20）日公布 Reno8 升級版在台開賣，售價16990元，12/24首賣，加碼抽獨家限量「金GOLD派禮盒」。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

OPPO於今年7月推出Reno8 系列以人像專家的定位，之後陸續有Reno8、Reno8 Pro、Reno8 Z開賣，搶在年底前再加碼推出Reno8 升級版，主要有兩大變革，一為加入應景的金色，另一重點為將原本 Reno 8 的 8GB RAM 升級為 12GB，儲存容量維持 256GB，可讓系統運行更為順暢，預計將在12/24首賣，售價16990元，同時，加碼抽獨家限量「金GOLD派禮盒」。

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這次Reno8 升級版，主要有兩大升級，針對農曆年前應景的推出金色，更添喜氣，延續獨家熱鍛工藝，鏡頭與機身背蓋零斷點一體成型，柔和圓潤的外型增加手感舒適度，緞面金全新配色打造自然系光澤，搭配髮絲紋背蓋設計頗具特色。另一重點，將原本 Reno 8 的 8GB RAM 升級為 12GB，儲存容量維持 256GB，可讓系統運行更為順暢。

▲OPPO Reno8 升級版。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Reno8 升級版推出全新的金色版本，頗具辨識度。(圖／記者周淑萍攝)
其它硬體規格則延續上一版本，搭載搭載6.4吋AMOLED螢幕，在處理器方面，搭載MediaTek Dimensity 1300多工作業處理能力比以往更加快速。相機部份使用與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件，感光面積提升28%、進光量提升64%，使用5000萬畫素主鏡頭與3200萬畫素前鏡頭，提高拍照細節。配備4500mAh大電量，採用OPPO專利80W SUPERVOOC超級閃充，為Reno系列最高充電功率並有五重安全防護。

針對升級版新品上市，OPPO開發「金GOLD派」限量禮盒，與犀牛盾合作打造限量聯名固架 MINI，擁有一秒快速開合的獨家結構，還能重覆黏貼輕鬆變換不同角度，除聯名固架外，還有多人歡聚必備的燒腦遊戲－拉密、金蝦趴派對眼鏡以及閃閃發亮派對燈，為年末派對增加滿滿儀式感，但禮物為活動陣品，於OPPO官方Facebook指定貼文，依照活動說明留言曬出訂單，即可抽Reno8  升級版「金GOLD派」限量禮盒，限量5組。

OPPO為慶祝Reno8  升級上市，於12／24～2023年1／31至全台體驗店選購Reno8  升級版，加碼送統一超商商品卡 1000元及原廠保護殼(市值$690)。完成官網登錄享12個月螢幕意外保障及6個月延長保固，並可參加「線下同歡購物加碼抽」Nintendo Switch 主機 電光紅藍 (電池加強版)+瑪利歐&索尼克AT東京奧運中文版遊戲片(市值$10,570)。除此之外，上市當天OPPO加碼祭出限量排隊禮，於指定5家體驗店(台北三創/内壢忠孝/台中三民/台南東寧/高雄夢時代)購買Reno8  升級版，即可獲得OPPO Enco Air2 真無線耳機(市值$1,999)。網路商店優惠也同步開跑，於OPPO網路商店購買Reno8  升級版，加碼提供OPPO網路商店$1,500配件購物金。

▲OPPO Reno8 升級版。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Reno8 升級版硬體規格延續上一版本，搭載搭載6.4吋AMOLED螢幕。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Reno8 升級版。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Reno8 升級版金色版延續獨家熱鍛工藝，鏡頭與機身背蓋零斷點一體成型，柔和圓潤的外型增加手感舒適度。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Reno8 升級版。(圖／記者周淑萍攝)
▲針對升級版新品上市，OPPO開發「金GOLD派」限量禮盒，只送不賣。(圖／記者周淑萍攝)

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