OPPO Reno8升級版新登場　推出全新金色、記憶體再升級

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其它硬體規格則延續上一版本，搭載搭載6.4吋AMOLED螢幕，在處理器方面，搭載MediaTek Dimensity 1300多工作業處理能力比以往更加快速。相機部份使用與Sony共同開發的Sony IMX766與IMX709感光元件，感光面積提升28%、進光量提升64%，使用5000萬畫素主鏡頭與3200萬畫素前鏡頭，提高拍照細節。配備4500mAh大電量，採用OPPO專利80W SUPERVOOC超級閃充，為Reno系列最高充電功率並有五重安全防護。
針對升級版新品上市，OPPO開發「金GOLD派」限量禮盒，與犀牛盾合作打造限量聯名固架 MINI，擁有一秒快速開合的獨家結構，還能重覆黏貼輕鬆變換不同角度，除聯名固架外，還有多人歡聚必備的燒腦遊戲－拉密、金蝦趴派對眼鏡以及閃閃發亮派對燈，為年末派對增加滿滿儀式感，但禮物為活動陣品，於OPPO官方Facebook指定貼文，依照活動說明留言曬出訂單，即可抽Reno8 升級版「金GOLD派」限量禮盒，限量5組。
OPPO為慶祝Reno8 升級上市，於12／24～2023年1／31至全台體驗店選購Reno8 升級版，加碼送統一超商商品卡 1000元及原廠保護殼(市值$690)。完成官網登錄享12個月螢幕意外保障及6個月延長保固，並可參加「線下同歡購物加碼抽」Nintendo Switch 主機 電光紅藍 (電池加強版)+瑪利歐&索尼克AT東京奧運中文版遊戲片(市值$10,570)。除此之外，上市當天OPPO加碼祭出限量排隊禮，於指定5家體驗店(台北三創/内壢忠孝/台中三民/台南東寧/高雄夢時代)購買Reno8 升級版，即可獲得OPPO Enco Air2 真無線耳機(市值$1,999)。網路商店優惠也同步開跑，於OPPO網路商店購買Reno8 升級版，加碼提供OPPO網路商店$1,500配件購物金。