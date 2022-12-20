特企／猝死與心血管息息相關！貼片型心電圖揪出隱形殺手

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Rooti貼心貼是一種貼片型的生理檢測設備，可以連續且遠距離記錄心電圖檢查數據，並針對日常生活狀態，分析出各項生理指數：1.心律分析，可檢測出有無心律不整、心搏暫停等現象、2.推估日間與夜間的血壓趨勢、3.睡眠狀態分析，包含睡眠的效率、品質及姿勢，同時會以數據分析有無呼吸中止症之風險、4.自律神經分析，反映真實生活壓力指數與所屬類型、5.活動量評估，檢視起身活動頻率及步行量，並記錄當時的呼吸與心律狀況。
然而，有些人會覺得已有配戴Apple watch或有定時健檢，但事實上Apple watch並非全時監測心律，只會不時幫你或選擇自己主動測量，導致可能測量的當下剛好沒有發生問題，且Apple watch無法產出睡眠狀態、自律神經分析等報告作為醫療輔助；而一般健檢通常搭配的是靜態監測（心電圖），是在休息靜態下檢查，僅能提供短時間的心臟活動紀錄，有時較難觀察記錄異常狀況，可能要搭配動態心電圖或其他檢查來診斷。
星醫美學公司創辦人暨執行長林信一表示：「近幾年接連發生名人猝死的意外案例，讓人們逐漸意識到健康、預防觀念，但事實上仍有多數民眾身處風險卻不自知，例如患有心律不整、有睡眠呼吸中止症等問題。有鑑於此，我們選擇了台灣新創團隊研發的心跳監測器-Rooti貼心貼，也是臺北榮總、秀傳醫院指定使用的設備，體積只有一片OK繃的大小，且重量僅有14公克，屬於無線、防水防塵的貼片設計。只要把它『放在心上』連續監測3天，歸還星醫美學院後健康管家就會安排瞭解報告內容，以利及早發現健康變化徵兆，也可協助醫師在疾病惡化或發生前進行預測。」
此外，根據台灣睡眠醫學會「2022年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」，發現疫情後有失眠症狀的比例，從疫情前的42.9％上升至59.7%。林信一執行長表示，睡眠與慢性病息息相關，若有睡眠呼吸中止症未發現或治療，容易罹患心律不整、高血壓、肥胖、糖尿病等慢性疾病，增加心肌梗塞、中風的風險。同時睡眠呼吸障礙也會造成白天嗜睡或注意力不集中，進而會增加意外事故發生風險，因此面對睡眠障礙應提高警覺，建議可透過Rooti貼心貼監測自己的睡眠狀態，並透過分析提高篩檢睡眠呼吸中止症的效率，幫助改善根本的問題。
要知道自己有沒有睡眠呼吸中止症或心律不整等問題，傳統都需要接受多項且繁雜的生理檢查，但長時間的等待與過夜檢查常常使民眾卻步，進而忽略了潛在的風險。近年隨著數位醫療的發展，透過Rooti貼心貼連續心電圖檢查生理數據分析，一個OK繃大小的貼片，即可量化人們的健康。林信一執行長也期盼，能透過輕巧方便、不影響日常活動的生理監測設備，為民眾帶來更智能、健康的高生活品質型態。