名家論壇》朱駿／蘇起的說法充滿矛盾

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇起相信，「美中在台灣問題上長期對峙，從長遠說對大陸是有利的，因為大國興衰主要是由內政來決定。美國內政問題非常嚴重，主要包括種族矛盾、貧富差距、政黨對立，這些問題解決不了，美國將一直亂下去。」
蘇起若讀了美國史，就應知道「種族矛盾、貧富差距、政黨對立」自美國建國起就存在，在上世紀二戰前，比今天還嚴重許多，結果老美成了世界第一強國。其次，美國歷史上每隔幾十年就會出現社會價值重新辯證的混亂情況，一旦辯證得出清楚結果之後，國力又會再升一級，怎知道這次不是這樣？蘇起能保證不是嗎？
再者，中共治下的大陸難道問題不是積重難返，嚴重到不行嗎？若是「大國興衰主要是由內政來決定」，蘇起對大陸綜合實力相對於美國的增長有什麼可以樂觀的事實基礎？還有，老美禁得起自我辯證批判的折騰，老共禁不起，究竟誰的力量強？常識就可判斷！笨蛋，禁得起折騰就是力量的展現，禁不起就是力量不足！
「蘇起指出，過去幾年蔡英文在處理兩岸關係和對美關係方面“戰術成功，戰略失敗”。所謂戰略上失敗，蘇起表示，指的是“三角關係”其實已經不存在，在兩強爭鬥中，台灣作為最弱的一方，非常無力，非常脆弱；台灣已經淪為美國的附屬，台灣的前途和命運是由美國和中國大陸來決定。明年台灣的決定權是在美國的手上，未來在大陸的手上。」
台灣多次重要的選戰結果都不是老共與老美可以控制的，顯然「台灣已經成為美國附屬」是大誤判，又蘇起既然認為「美中之間現在走向和是不太可能的」，有什麼事實中的根據，可以得出「台灣的前途和命運是由美國和中國大陸來決定」的結論？如果「台灣的前途和命運是由美國和中國大陸來決定」，那麼，台灣由誰執政都無所謂了，民進黨的「戰術成功，戰略失敗」應該也不會起作用啊！蘇起是這個意思嗎？
根據幾十年來迄今的事實來看，中美對峙就好比搞成了一個客觀形勢，這個形勢好比是一塊大麵糰，一塊大麵糰若放入少許酵母，其結構與內在質量會產生化學變化，台灣就是那酵母，中共對台的態度與做法因國、民兩黨執政而有不同，就是明證之一，美國在兩岸的作用力也會必須調整，不待多言。是故，台灣的意向或主觀能動性才是兩岸關係中最核心的關鍵，而不是中美對峙。
國民黨自連戰以來不斷地向老共要求讓利，以此向台灣老百姓吹牛，結果黨內買辦投機兩端文化熾盛，喪失了國民黨的歷史意識、責任與任務，就某種程度而言，有利於民進黨玩弄國家認同的話題，為民進黨鋪平了執政的道路，終致2014年開始的挫敗，迄今猶未醒悟。民進黨則是執政之後向美國一邊倒，任美國人玩弄。實際上，國、民兩黨都放棄了台灣自主的主觀能動性，都出賣了台灣最核心的利益！蘇起也曾是其中的一員健將。
「蘇起認為，北京也面臨著“和統”與“武統”的選擇，“和統”一要與台灣談，但在民進黨治下不可能談；二要與美國談，布林肯明年初訪華可能要開啟這種談判，但能否談得攏值得懷疑。跟美國談是“和統”的最後一條路，如果這兩條路都走不通，那大陸祗有自己幹，那就是“武統”，那就是時機選擇的問題，是長痛還是短痛的問題。」
「“和統”一要與台灣談，但在民進黨治下不可能談」，言外之意，似乎與國民黨談就有可能！顯然，台灣誰執政還是會產生「台灣酵素」的重大差異性，中美沒有絕對的決定台灣前途的力道嘛。其次，國民黨執政後敢和老共談和統嗎？蘇起對自己的同志與台灣民意沒有基本的認識嗎？自己才說，「美中之間現在走向和是不太可能的」，怎麼能得出「跟美國談是“和統”的最後一條路」這個結果？不是沒有邏輯的憑空幻想瞎說嗎？蘇起為何一再拿武統說事兒，有什麼目的？如果武統那麼可怕，美國倉促之間救援不來，「台灣已經成為美國附屬」就是自打嘴巴的瞎扯。
兩岸關係全面影響台灣的發展前途，已為不爭的事實，毋庸費詞。台灣若希望有好前途，絕不可能是由老共或老美賜予，或由天上掉下餡兒餅。沒有自己努力的主觀能動性，自暴自棄，台灣前途不能看好，親美或親共都是放棄主觀能動性，都是自己搞壞自己。這不是什麼大學問，只是常識。蘇起知否？
●作者：朱駿／時事評論人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com