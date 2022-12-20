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名家論壇》朱駿／蘇起的說法充滿矛盾

▲蘇起是當今國民黨內涉入兩岸事務的元老級人物，幫忙李登輝之後又幫忙馬英九的核心人物之一。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.7）
▲蘇起是當今國民黨內涉入兩岸事務的元老級人物，幫忙李登輝之後又幫忙馬英九的核心人物之一。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.7）

文／朱駿

蘇起是當今國民黨內涉入兩岸事務的元老級人物，幫忙李登輝之後又幫忙馬英九的核心人物之一，雖然被馬英九拉下國安會秘書長之後所表達的兩岸看法出現一些轉折，但其論證方式反映迄今國民黨路線的一些特徵，即自我矛盾甚深。

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在日前大陸《環球兩岸關係研究會》舉行的年終線上論壇，蘇起認為，「台灣已經成為美國附屬，其命運將由美中博弈來決定。」如果此命題為事實，台灣已成了美國的口中肉，既然如此，當今有誰能撬開老美的嘴巴，把台灣這塊肉放到自己的盤子裏？美方為何要與老共共同決定台灣前途？不是大矛盾嗎？除非大陸實力遠超過美國才有可能，不是嗎？「東升西降」是一個戰略大誤判，已為事實，蘇起的「美中博弈來決定」之說目前在事實基本面中看不到可能性。

蘇起相信，「美中在台灣問題上長期對峙，從長遠說對大陸是有利的，因為大國興衰主要是由內政來決定。美國內政問題非常嚴重，主要包括種族矛盾、貧富差距、政黨對立，這些問題解決不了，美國將一直亂下去。」

蘇起若讀了美國史，就應知道「種族矛盾、貧富差距、政黨對立」自美國建國起就存在，在上世紀二戰前，比今天還嚴重許多，結果老美成了世界第一強國。其次，美國歷史上每隔幾十年就會出現社會價值重新辯證的混亂情況，一旦辯證得出清楚結果之後，國力又會再升一級，怎知道這次不是這樣？蘇起能保證不是嗎？

再者，中共治下的大陸難道問題不是積重難返，嚴重到不行嗎？若是「大國興衰主要是由內政來決定」，蘇起對大陸綜合實力相對於美國的增長有什麼可以樂觀的事實基礎？還有，老美禁得起自我辯證批判的折騰，老共禁不起，究竟誰的力量強？常識就可判斷！笨蛋，禁得起折騰就是力量的展現，禁不起就是力量不足！

「蘇起指出，過去幾年蔡英文在處理兩岸關係和對美關係方面“戰術成功，戰略失敗”。所謂戰略上失敗，蘇起表示，指的是“三角關係”其實已經不存在，在兩強爭鬥中，台灣作為最弱的一方，非常無力，非常脆弱；台灣已經淪為美國的附屬，台灣的前途和命運是由美國和中國大陸來決定。明年台灣的決定權是在美國的手上，未來在大陸的手上。」

台灣多次重要的選戰結果都不是老共與老美可以控制的，顯然「台灣已經成為美國附屬」是大誤判，又蘇起既然認為「美中之間現在走向和是不太可能的」，有什麼事實中的根據，可以得出「台灣的前途和命運是由美國和中國大陸來決定」的結論？如果「台灣的前途和命運是由美國和中國大陸來決定」，那麼，台灣由誰執政都無所謂了，民進黨的「戰術成功，戰略失敗」應該也不會起作用啊！蘇起是這個意思嗎？

根據幾十年來迄今的事實來看，中美對峙就好比搞成了一個客觀形勢，這個形勢好比是一塊大麵糰，一塊大麵糰若放入少許酵母，其結構與內在質量會產生化學變化，台灣就是那酵母，中共對台的態度與做法因國、民兩黨執政而有不同，就是明證之一，美國在兩岸的作用力也會必須調整，不待多言。是故，台灣的意向或主觀能動性才是兩岸關係中最核心的關鍵，而不是中美對峙。

國民黨自連戰以來不斷地向老共要求讓利，以此向台灣老百姓吹牛，結果黨內買辦投機兩端文化熾盛，喪失了國民黨的歷史意識、責任與任務，就某種程度而言，有利於民進黨玩弄國家認同的話題，為民進黨鋪平了執政的道路，終致2014年開始的挫敗，迄今猶未醒悟。民進黨則是執政之後向美國一邊倒，任美國人玩弄。實際上，國、民兩黨都放棄了台灣自主的主觀能動性，都出賣了台灣最核心的利益！蘇起也曾是其中的一員健將。

「蘇起認為，北京也面臨著“和統”與“武統”的選擇，“和統”一要與台灣談，但在民進黨治下不可能談；二要與美國談，布林肯明年初訪華可能要開啟這種談判，但能否談得攏值得懷疑。跟美國談是“和統”的最後一條路，如果這兩條路都走不通，那大陸祗有自己幹，那就是“武統”，那就是時機選擇的問題，是長痛還是短痛的問題。」

「“和統”一要與台灣談，但在民進黨治下不可能談」，言外之意，似乎與國民黨談就有可能！顯然，台灣誰執政還是會產生「台灣酵素」的重大差異性，中美沒有絕對的決定台灣前途的力道嘛。其次，國民黨執政後敢和老共談和統嗎？蘇起對自己的同志與台灣民意沒有基本的認識嗎？自己才說，「美中之間現在走向和是不太可能的」，怎麼能得出「跟美國談是“和統”的最後一條路」這個結果？不是沒有邏輯的憑空幻想瞎說嗎？蘇起為何一再拿武統說事兒，有什麼目的？如果武統那麼可怕，美國倉促之間救援不來，「台灣已經成為美國附屬」就是自打嘴巴的瞎扯。

兩岸關係全面影響台灣的發展前途，已為不爭的事實，毋庸費詞。台灣若希望有好前途，絕不可能是由老共或老美賜予，或由天上掉下餡兒餅。沒有自己努力的主觀能動性，自暴自棄，台灣前途不能看好，親美或親共都是放棄主觀能動性，都是自己搞壞自己。這不是什麼大學問，只是常識。蘇起知否？


●作者：朱駿／時事評論人

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