指陳明通是選舉破口　羅致政喊話：要認真思考去留問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
而對於國安局長陳明通，過往擔任台大國發所教授指導論文，卻爆發一連串抄襲爭議，羅致政認為指出，這是本次選舉很大的破口，民意大逆轉有個很大的關鍵時間點，就是林智堅論文案。
羅致政透露，在地方黨部主委會議、輔選幹部會議等多個檢討會中，都有人提出來，而實際上這並不是國王的新衣，林智堅在先前推竹竹合併時，就貼上「量身打造」標籤，而當初立法院黨團幹部對這個案子是有意見的，它從來沒有出過黨團會議，或成為一個定案。
對於為何林智堅轉戰桃園市長後，還可以指定新竹市長接班人選，羅致政則回應，這都要檢討，成者為王敗者為寇，而做決定的人要負責任。
此外羅致政補充，整個提名作業確實是拖到了，像是林佳龍、陳時中都很認真，如果能早點進入戰場，相信最後就算敗選，成績也會更好，而沒收初選的決策，不會去怪一個人，因為最後決定權在中執會，大家應該共同承擔。
羅致政說，後續論文案不只被判定造假，還有林智堅所呈現出來的態度，有沒有承認就是一個問題，還是硬拗後整個黨又挺下去，這是民進黨失去年輕人選票支持很大的原因，也是自己說要陳明通下台的原因。
羅致政提到，陳明通現在是國安局長，但每次面對外界質疑就說「陳局長不回答陳教授的問題」，可是如果真的要戰清白，「陳教授就應該出面，但陳教授到哪裡去了？」
羅致政直言，自己也是學界出身，若要辯護清白，那陳明通應專心去當陳教授，讓學術對學術，而陳明通繼續在那位置就是「提款機」，一直談這議題，造成流血的結果會對黨不利、對陳也不利，更不用說對整個民進黨政府，「陳明通真的是需要認真思考去留的問題。」
黃光芹則提問根據內幕訊息，蔡英文最主要的消息管道就是陳明通，若沒有可信度還能可以支持嗎？羅致政回應，當陳明通誠信、能力遭受質疑時，要帶領國安局這種單位就會有困難，過往自己是用個人身份要求陳明通認真思考去留，自己擔任立院黨團幹事長期間，黨團認為陳明通必須要有所處置，這樣的聲音也是存在的。