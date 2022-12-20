黃子佼嘆服務業流動率大 曝老闆、員工「完美平衡方式」
目前距離春假將近1個月的時間，許多上班族考慮年後轉職， 藝人黃子佼今（20）日在臉書上感嘆服務業流動率大、分享老闆與員工的「完美平衡方式」，而看到身邊為了副業汲汲營營的老婆孟耿如，也相當有感。
記者侯家瑜/綜合報導
黃子佼表示服務業很辛苦，流動率也不小，「願意留下來的夥伴，不知道是充滿願景？還是決意共創未來？或者只是同情老闆？不願意留下來的人，不知道是另有高就？還是放棄等待奇蹟？或者只是慣性轉動？」並分享老闆與員工間，如何達到完美平衡，「老闆面試別畫大餅，員工面試別想太美，老闆體恤同仁困難，同仁理解老闆難題，取得一個完美平衡。」但也提出質疑：「一起往前創造故事，是不是真的很神話？」不認為這是一件容易的事情。
孟耿如近年推出香氛品牌，她平常除了要在家照顧女兒黃玉米之外，不時也要到百貨公司站櫃，身為枕邊人的黃子佼，表示老婆正在經歷自己走過的酸甜苦辣，過程中有開心、有無奈，有滿足也有過失落，雖然曾喊話老天「為什麼都不放過她」，不過他在內心始終認為，這些都是老婆的選擇，「不都是自找的？但不冒險很可惜耶！大人都鼓勵做自己，甚至要你勇敢做夢，不是嗎？」坦言也不該倚老賣老，但亦無法袖手旁觀，「頭已經洗下去了，只能相信老天安排，一定都有它的原因，一切都是最好安排。」還強調這些千金難換的經驗，往後都會變成孟耿如的回憶和拍戲的養分，「只要真的走的無愧，一切沒有白走的路。」