元旦沒計畫？「全台曙光地圖」出爐 11大跨年日出攻略
再過11天2023年就要來了，你搭上搶看第一波曙光潮了嗎？交通部觀光局今（20）日曝光「全台曙光地圖」，邀請民眾從北到南全台灣都可以追曙光！像是北部的東北角外澳迎日出系列活動，騎自行車、健行迎接充滿活力的新年；中部民眾可以爬上海拔2千公尺的谷關、梨山參加跨年晚會，隔天再到梨山賓館參加升旗典禮，或是到麗寶樂園坐天空之夢摩天輪，近距離觀賞首波曙光。北、中、南，甚至離島地區跨年到元旦通通都有活動，一起跟上新年追光潮吧！
記者汪睿琦/綜合報導
觀光局表示，北部民眾，可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車，身心舒暢迎新年。
中部地區因為有不少高海拔高山，到阿里山、谷關、梨山賓館等地區都有機會看到壯麗日出、雲海景觀。事實上目前一直到隔年4月春季都是雲海旺季，目前已經有不少攝影部落客衝上山搶看第一波雲海，壯麗景觀令人屏息；另外也可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。而日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火，沈浸於絢爛浪漫的夜空潭影！
不想跑上山的朋友，觀光局也推薦到號稱「台中人的樂園」麗寶樂園搭乘天空之夢摩天輪，近距離欣賞首波曙光。今（20）日麗寶樂園也曝光日出套票活動細節，當天遊客將於清晨搭乘2023年第一趟摩天輪，登上384公尺高空，在大台中山、海、市美景之上，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒，令人屏息的壯闊瞬間開啟美好的一年。套票價699元從即日起開賣到12/30，內容包含天空之夢元旦日出搭乘券1張+STARBUCKS早餐組合1份+天空之夢特色商品1組，限量只有120個名額，心動的朋友可能需要手刀搶購了。
觀光局也推薦到離島迎接新年第一道日出更是難得體驗，遊客可選擇到「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境曙光，昂首闊步2023，參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘的新年回憶。
最後觀光局提醒，活動期間遊客眾多，參加跨年及迎曙光活動期間，觀光局呼籲民眾需若自身有症狀、人潮擁擠或空氣不流通仍建議佩戴口罩，並配合各主辦單位防疫規範。同時，也提醒遊客上述活動期間適逢連假，且於半夜、清晨之間，鼓勵民眾多搭乘公共運輸或接駁車參與各項活動，並事先做好保暖禦寒準備，讓新年假期玩得開心又安心。有興趣的民眾也可以到相關國家風景區管理處及遊樂園網站掌握第一手資訊。