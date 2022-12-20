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汪小菲最大危機？張穎穎被抓包　竟與宿敵王思聰IG互關了

▲汪小菲的新歡張穎穎（左圖左），被發現跟王思聰（右圖）IG互相關注，認為汪小菲恐有危機。（圖／翻攝自張穎穎抖音、扒圈有魚微博）
▲汪小菲的新歡張穎穎（左圖左），被發現跟王思聰（右圖）IG互相關注，認為汪小菲恐有危機。（圖／翻攝自張穎穎抖音、扒圈有魚微博）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲與大S離婚官司開打，一邊確診新冠肺炎直呼「快過不去了」，一邊還得操勞麻六記餐廳生意，狀況相當悽慘，網友卻扒出他有更大危機，因為其新歡張穎穎竟然跟汪小菲的宿敵、昔日中國首富之子王思聰在IG上互相關注，王身邊都是美女、嫩妹，這次與張穎穎互關，其中有何關聯頗令人好奇。

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▲王思聰投資電影事業，經營得風生水起。翻攝微博
▲王思聰為中國首富王健林的獨子，投資電影事業，經營得風生水起。（圖／翻攝自網路）
當年大S嫁給汪小菲，本想低調成婚的她，為配合張蘭要求明媒正娶，在海南島上風光舉辦婚禮，宴請名人、明星出席盛宴，張蘭還對外表示，自己跟萬達董事長（王健林）非常好，獲得飯店免費贊助，俏江南包辦宴席，花費不會超過百萬元人民幣，豪奢行為被說是炫富。

不過，王健林之子王思聰卻不給面子，公開在微博上發文「看來兒子的裝X是遺傳母親的狂想症」，指控張蘭隨意造謠，明明從未和父親見面，怎能說是關係好，不可能贊助婚禮，暗示大S嫁了個假豪門。汪小菲也不甘母親受辱，反擊對方「就你一臉臭傻X」，彼此就此結下樑子。

▲大S和汪小菲的海南島婚禮風大，婚紗被吹起差點蒙住父親的臉。（圖／翻攝汪小菲微博）
▲大S和汪小菲的海南島婚禮相當風光，卻也引起汪小菲和王思聰的言語衝突。（圖／翻攝汪小菲微博）
汪小菲爆出離婚風波後，即便被偷拍同框，也不承認與張穎穎交往，未料宿敵王思聰10年來舊恨難忘，發出汪小菲私下拚命討好張穎穎的對話截圖，冷眼說「死鴨子嘴硬」，在微博上炸鍋了，畢竟這類私人對話，除了汪小菲與張穎穎，旁人很難獲得證據，王思聰如何取得截圖，成了不解之謎。

▲汪小菲不認交往張穎穎，王思聰發微博怒斥「死鴨子嘴硬」。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲不認交往張穎穎，王思聰發微博怒斥「死鴨子嘴硬」。（圖／翻攝自微博）
如今汪小菲確診病重，沙啞到說不出話來，還得忙著打離婚官司，張穎穎卻被發現跟其宿敵互相關注，格外引人聯想，有網友質疑「汪小菲知道這件事嗎？」、「不會是要挖汪小菲牆角吧？」、「這倆人咋湊一起的，真是想不到啊，什麼願意互相關注？聯繫上了？」、「王思聰喜歡這個類型的，不能吧？」指這兩人互通有無的話，恐怕會是汪小菲最大危機。

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▲張穎穎不畏酸民留言，按時更新社群平台。（圖／張穎穎小紅書）
▲張穎穎與王思聰互相關注IG，讓網友相當驚訝。（圖／張穎穎小紅書）

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