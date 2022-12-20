汪小菲最大危機？張穎穎被抓包　竟與宿敵王思聰IG互關了

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不過，王健林之子王思聰卻不給面子，公開在微博上發文「看來兒子的裝X是遺傳母親的狂想症」，指控張蘭隨意造謠，明明從未和父親見面，怎能說是關係好，不可能贊助婚禮，暗示大S嫁了個假豪門。汪小菲也不甘母親受辱，反擊對方「就你一臉臭傻X」，彼此就此結下樑子。
汪小菲爆出離婚風波後，即便被偷拍同框，也不承認與張穎穎交往，未料宿敵王思聰10年來舊恨難忘，發出汪小菲私下拚命討好張穎穎的對話截圖，冷眼說「死鴨子嘴硬」，在微博上炸鍋了，畢竟這類私人對話，除了汪小菲與張穎穎，旁人很難獲得證據，王思聰如何取得截圖，成了不解之謎。
如今汪小菲確診病重，沙啞到說不出話來，還得忙著打離婚官司，張穎穎卻被發現跟其宿敵互相關注，格外引人聯想，有網友質疑「汪小菲知道這件事嗎？」、「不會是要挖汪小菲牆角吧？」、「這倆人咋湊一起的，真是想不到啊，什麼願意互相關注？聯繫上了？」、「王思聰喜歡這個類型的，不能吧？」指這兩人互通有無的話，恐怕會是汪小菲最大危機。
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