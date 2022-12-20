兵役延長閃不了　羅致政喊：要延長就早點宣布

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羅致政說，自己不認為這議題是左右選情的關鍵因素，反而國民黨喊出「票投民進黨，青年上戰場」是較具有殺傷力，但兵役延長的議題閃不了，如果有要延長就要早點宣布，如果在今年12月底沒有宣布，就要延1年到2025年才能推動。
羅致政表示，政府應該加快做決定的速度，且兵役問題不能看民粹，必須思考整個台灣的需要，不能從選舉、政黨的角度，而是要思考台灣的國家安全。
羅致政強調，但役期討論重點不該放是4個月還是1年，是要探討「質」而不是「量」，訓練內容為何最重要，尤其俄烏戰爭告訴大家如何打現代戰爭，烏克蘭能撐到現在，就是因為有國土防衛跟後備部分，戰爭型態已出現轉變，現在台灣4個月的軍事訓練役是否足以支撐更好的戰力，應該是打上問號的。
羅致政也提到，而二次世界大戰後幾乎都在打仗的美國，對比台灣的部隊從來沒有打過仗，都是用想像的，甚至不及烏克蘭軍隊的現代化武器。
羅致政指出，民進黨過去是在黨內大鳴大放，但經過這幾年執政，這文化出現改變，會以總體執政目標做為考量，第一任立委時，有在國會曾為了同婚、年金改革等價值而戰，但到總統蔡英文第二任期時，碰上疫情打亂施政節奏，所以氣候變遷、居住正義、轉型正義等議題都被打亂掉，也因為經濟問題，使很多政策不敢推動，變成都在「救急」，反而價值面的議題沒有閒工夫處理，被民眾質疑政策跳票。