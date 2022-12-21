Bar BEER穿新衣啦！推原住民圖紋包裝 開喝再抽部落旅宿
台灣麒麟Bar BEER穿新衣服啦！攜手雅美（達悟）族、阿美族、鄒族、太魯閣族、邵族、撒奇萊雅族的部落傳統圖紋，推出全新六款「Bar原民傳智設計罐」於全台販售，秉持著回饋台灣這塊土地的初衷，透過合作推廣傳智權（原住民族傳統智慧創作專用權）議題。並且只要購買6款新包裝，登陸拉環序號就能抽中限量好禮，最大獎有來去部落住一晚的旅宿體驗券，讓你舉杯暢飲的同時，也更加認識原住民族的多元文化。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣麒麟董事長上田隆史與六族原住民部落代表進行傳智權的簽約儀式，亮相Bar BEER原民傳智設計罐。此次推出的六款「Bar原民傳智設計罐」罐身上的原住民族傳統圖紋分別是運用，「阿美族梧繞部落筏木樂舞及男子服飾配件」、「鄒族男女傳統服飾」、「太魯閣族男女傳統服飾」和「邵族邵織紋」、「撒奇萊雅族文化袋」、「雅美族傳統圖騰船眼」坐設計，透過取得部落同意並支付授權金供部落發展使用，並於罐身上標記傳智權官方LOGO，希望讓大家在暢飲啤酒的同時，更加認識傳智權，以及提升對於原住民族文化的保護意識。
此次，Bar BEER與撒奇萊雅族設計師「吳秀梅」、阿美族設計師「黃敬家」、雅美族設計師「張世凱」及太魯閣族設計師「廖曉蓉」相繼推出聯名好禮，藉由和原住民族文創工作者合作，推動部落產業發展。Bar BEER與原住民合作企劃，從2020年開始至今，已經進行到第三年，台灣麒麟陸續透過和不同原住民族合作推出「Bar原民傳智設計罐」，除了希望能普及化傳智權的申請意願外，也期許能透過品牌行銷資源推廣原住民族文化，讓原住民族的多元文化能夠被社會大眾所重視。
「Bar原民傳智設計罐」於全台販售中，消費者購買後掃描罐身QR code進入活動網站，於網站上登錄拉環序號即可享有一次拉霸機會，有機會抽中Bar BEER原民限量好禮及來去部落住一晚旅遊體驗券。台灣麒麟啤酒也將於12月27日(二)於信義誠品對外展出的2020、2021及2022 三年的CSV成果，集結了全台灣11族 13個部落的巨大傳智設計罐，展覽為期長達七日，跟Bar原民傳智設計罐一起歡樂迎新年。