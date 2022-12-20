獨／博恩欲「炎上王世堅」　賀瓏喊話政客：人民才是老大

身為民進黨的王世堅上月以2萬9796最高票，連任台北市中山大同區議員，近來他跨足娛樂圈，將參與薩泰爾娛樂製作的現場喜劇《炎上 BURN》，日前創辦人博恩也在IG公布本次主題為《炎上王世堅》，讓許多粉絲相當期待。而這次也將在炎上舞台，重現經典質詢畫面，「火伴」包括謝龍介、黃瀞瑩、吳崢、賀瓏、凱莉、Asiaboy 禁藥王和Lizi 栗子，其中賀瓏就和《NOWnews今日新聞》分享心情。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賀瓏在喜劇演員中頗具知名度，加入薩泰爾娛樂後，也發表過2場個人專場《才不理妳》、《妳好就好》，前陣子還在走鐘獎上，大膽調侃網紅負面事件，多位網紅輪流被吐槽，而賀瓏事後也一一向得罪的人道歉，包括阿滴、理科太太和孫生等人，還因此增加不少話題。這次難得合作知名政壇人物王世堅，賀瓏表示很興奮，「我要告訴那些高高在上的政客，人民才是老大！」坦言相較過去表演，這次不只是純娛樂的秀，還有一股代替人民「兌現正義」的快感，笑說雖然很喜歡王世堅，但仍強調：「他該被罵的還是罄竹難書！」▲賀瓏表示很興奮能在炎上舞台同台王世堅。（圖／賀瓏臉書）王世堅擁有多種封號，包括「鬼娃恰吉」、「政壇扶龍」和「Over My Dead Body」等，過去以犀利、誇張的問政風格聞名，多年來創造不少經典場面與台詞，特別是這幾年，面對台北市長柯文哲時準備的誇張道具，讓氣氛緊繃的質詢舞台增添不少歡樂。薩泰爾娛樂透露，這次將會把這些道具搬上台，於炎上舞台重現經典質詢畫面。此外，王世堅也被戲稱「柯學家」，網友不約而同敲碗柯文哲擔任「神祕火伴」。薩泰爾娛樂表示請密切關注官方社群釋出更多《炎上王世堅》的來賓消息。▲《炎上王世堅》明（21）中午12:00開賣。（圖／薩泰爾娛樂提供）黃子佼嘆服務業流動率大 曝老闆、員工「完美平衡方式」「鄉民女神」當7年護理師後轉戰直播 為寫買真3點式泳裝林襄零偶包「眾人前狂吐舌」 吳宗憲笑虧：像攔砂壩獨／林莎當代班主持感謝吳宗憲 與夥伴林襄16歲就出社會