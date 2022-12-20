2023大應用　Mini LED車用背光顯示器全球出貨45萬片

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其三，車內顯示器逐漸整合朝向大型化，Mini LED直下式背光可同時符合顯示尺寸增加下，又同時具有高曲面的顯示效果，相較傳統側入式背光，在高曲面的光學表現上更好，適合不同車內顯示器尺寸設計的應用；其四，Mini LED仍延續LED高信賴性的優良傳統，成為車廠新型顯示採用的首選。
因此，Mini LED背光顯示器在整體亮度、對比、功耗、曲面顯示上皆優於傳統側入式背光顯示器，以及相較OLED有更高的信賴性下，Mini LED背光顯示器的售價又介於傳統側入式背光顯示器以及OLED之間，Mini LED背光顯示器將具高度的性價比優勢，能大幅提升車廠採用Mini LED背光顯示器的意願。
從業者採用度來看，2022年中國車廠蔚來（Nio）、榮威（Roewe）率先採用Mini LED背光顯示器應用在顯示效果格外重要的儀表板上，其次則為使用在中控顯示以及控制影音及空調大小的控制面板上。GM推出33.4吋中控加儀表板的Mini LED背光顯示器，整合儀表板與中控顯示，朝向大尺寸化趨勢。
而在Mini LED背光模組的車用供應鏈上，中系車廠則是採用如BOE面板組成車用顯示模組，以及歐美車廠，則以友達、群創的面板為主，搭配自有的車用顯示模組廠，不論搭配中系與歐美系車用顯示模組完成後，皆交付予Tier1如博世（Bosch）、群豐駿（CarUX）等廠商做系統整合，最終再交由車廠組裝於車內。