轟敗選檢討不到位 蔡易餘父子提柯建銘、林智堅是戰犯
民進黨於1126地方選舉及上周日嘉義市長選舉慘敗，黨內掀起檢討聲浪，包含劉世芳、何欣純等黨內立委陸續開砲，前民進黨立委蔡啟芳更呼籲總統蔡英文當太上皇，把政務交由新任黨主席處理，引發關注。對此，蔡啟芳的兒子、民進黨立委蔡易餘今（20）日晚間表示，父親認為目前檢討都沒到位，而3大戰犯就是柯建銘、林智堅及蔡易餘。
記者黃宣尹／台北報導
蔡啟芳昨日開砲表示，民進黨大敗，檢討原因有這麼容易嗎？該檢討的沒有人敢說，多數檢討沒有什麼高見。他認為，蔡英文就當太上皇，每天遊山玩水即可，把所有的政務與內閣人事，就交由新主席來處置，這樣可能2024年之大位當可一搏，這樣蔡英文可能還能留點好名聲給後人品評。
對於蔡啟芳的發言，蔡易餘晚間轉述，父親認為這次民進黨選得這麼差，全台灣都很失望，民進黨要好好檢討，可是目前的檢討都沒到位，檢討就應該檢討徹底。
蔡易餘說，父親認為這次會選成這樣，第一戰犯就是立法院民進黨團總召柯建銘，不該打的在那邊隨便打，打到大家對民進黨好洩氣。
蔡易餘表示，父親所說的第二個戰犯就是前新竹市長林智堅，論文的事情好好講、好好處理，卻要用硬凹的，凹到要全黨替林背書，全黨一起陪葬。
蔡易餘最後更指出，父親認為第三戰犯就是蔡易餘，做到中常委，該說的事情都不敢說，整個黨變一言堂，「我想他的意思就是民進黨要好好檢討，該講的事情就要好好講，不要遮遮掩掩，不然會被人民看不起」。