60歲阿湯哥超狂特技！《不可能的任務7》懸崖跳傘500次
派拉蒙影業將於2023年暑假推出《不可能的任務》電影系列最新作品《不可能的任務：致命清算第一章》，導演仍是由曾經執導2015年《不可能的任務：失控國度》和2018年《不可能的任務：全面瓦解》的克里斯多夫麥奎瑞擔任，主要原班演員包括湯姆克魯斯、文雷姆斯、賽門佩吉、蕾貝卡弗格森、凡妮莎柯比，以及新加入演員海莉艾特沃、希亞溫漢、龐克萊門捷夫、伊塞莫瑞、亨利科澤尼、羅伯德萊尼、凱瑞艾文斯、印第拉巴瑪、馬克加蒂斯、查爾斯帕內爾、格雷格塔扎戴維斯、佛德瑞克施密特等人。
記者黃雅琪/綜合報導
《不可能的任務：致命清算第一章》19日釋出長達9分鐘精彩幕後花絮，現年60歲的湯姆克魯斯說：「這絕對是我們嘗試過最危險的特技動作，花了好多年時間策劃籌備在挪威（海勒敘爾特）拍攝，騎一台摩托車衝下懸崖再定點跳傘，從小就一直想這麼做，一切全都是為了全球的觀眾。」
導演克里斯多夫麥奎瑞談到，這次的特技動作很繁複，湯姆克魯斯籌備整個計畫，並找來每一個領域的專家來完成這整場特技動作戲份。二組導演、特技動作指導韋德伊斯伍德談到，湯姆花1年的時間接受「定點跳傘」訓練，還有很多跳傘技巧和空中滑翔動作。定點跳傘教練麥爾斯戴舍表示，湯姆克魯斯實在是太強大了，只要教他做什麼馬上就能學會，他的空間感知能力是我見過最強的人。
下一項訓練是「騎越野摩托車」狂飆，拍攝團隊搭建了一條摩托車跑道，讓湯姆克魯斯練習騎摩托車狂飆，好讓他能夠輕易跳躍25米高。導演克里斯多夫麥奎瑞表示，執行特技動作只是一個技術性挑戰，另一個是放置攝影機捕捉湯姆的動作，該如何讓觀眾置身其中、給他們刺激感？攝影機必須在湯姆克魯斯前面、越靠近他越好，感覺像是你飛越鏡頭上方，這得要不斷不斷地重複訓練和排練每個小細節，他們每天要跳傘30次，他後來已經變成一台跳傘機器，超過500次的跳傘，1萬3千次摩托車跳躍。
導演克里斯多夫麥奎瑞說：「這是影史最龐大的特技動作，阿湯哥騎一台摩托車衝下懸崖，這絕對是我們嘗試過最危險的特技動作，只有一件事讓我更害怕，那就是下一集計畫要做的特技動作。」