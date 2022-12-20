高市府團隊異動　發言人張硯卿、議員高閔琳接任局處長

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原新聞局長董建宏在借調高雄市政府2年4個月後，因生涯規劃將回歸校園任教，接任的原行政暨國際處處長項賓和，54歲、高雄人，畢業於政治大學新聞系、中山大學行銷傳播管理研究所碩士，有多家電視台任職經驗，熟悉媒體生態，市長陳其邁希望借重項賓和豐富的媒體經驗，維持市府和媒體間的暢通管道。
而新任行政暨國際處處長則由原市府發言人張硯卿接任，32歲、高雄人，畢業於政治大學公共行政學系，曾任新聞台政治組長、主播，並在今年中出任高雄市政府發言人，市長陳其邁期許張硯卿能夠發揮所學，協調市政並整合資源，深化高雄國際辨識度及能見度。
原觀光局長周玲妏任內成功舉辦國慶煙火、台灣燈會、旗津風箏節、熱氣球節以及壽山動物園改建等大型任務，同時統籌防疫旅館、防疫計程車協助防疫事項，成功在疫情時期打開高雄觀光知名度，現階段任務完成，調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，市長陳其邁盼借用其調和鼎鼐的能力，在全球產業鏈重組的今日，作為高雄市政府和企業溝通橋梁。
新任觀光局長由高雄市議員高閔琳接任，40歲，當選過高雄市第二屆、第三屆高雄市議員，熟悉高雄各類地方事務，這次加入高雄市政府團隊，市長陳其邁看重他的國際交流經驗，期許他能夠接續原局長周玲妏，大力推展疫後高雄觀光，在後疫情時代替高雄的商圈、夜市、和住宿業者帶來新發展。
項賓和（54歲）
學歷：
中山大學行銷傳播管理研究所碩士
政治大學新聞學系
經歷：
高雄市政府行政暨國際處處長
蘋果日報地方中心主任、南台灣採訪組特派員
三立電視新聞部採訪中心副主任
東森電視新聞部製作人
東森電視南部新聞中心特派員
民視南部新聞中心記者、主播
華視南部新聞中心記者
華視駐台東記者
張硯卿（32歲）
學歷：
政治大學公共行政學系
經歷：
高雄市政府發言人
三立新聞政治組長、主播
壹電視政治記者、主播
周玲妏（55歲）
學歷：
高雄師範大學人力與知識管理研究所碩士
淡江大學公共行政學系
經歷：
高雄市議員（第一屆、第二屆）
高雄市議員（縣市合併前第六屆、第七屆）
華旅網際旅行社(股)公司董事長
第二屆財團法人藍約翰文教基金會董事長
高閔琳（40歲）
學歷：
台大昆蟲學系農學學士
台大國家發展研究所法學碩士
經歷：
高雄市議員（第二屆、第三屆）
高雄市議會國民外交促進會副會長
鄭麗君立法委員國會研究員
台大學生會長、學代會議長