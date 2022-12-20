中國海外警察局惹議！義大利停止聯合巡邏協議

中索建交成毒藥？民眾嘆「工作被搶」　白天開始借酒澆愁

▲中國於2019年與索羅門群島正式建交。（圖／翻攝澎湃新聞）
▲中國於2019年與索羅門群島正式建交。（圖／翻攝澎湃新聞）

國際中心徐筱晴／綜合報導

太平洋島國索羅門群島在2019年時與台灣斷交，改與中國建交，雙方還在今年4月簽署安全保障協議，索羅門群島漸漸與中國關係越走越近，也讓美國、澳洲等周邊國家警戒。但索羅門決定改變外交政策後，卻讓民眾的生活出現了極大變化，有人抱怨工作都被中國人搶走，讓年輕人白天就開始喝酒。

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根據《讀賣新聞》報導，索羅門群島在2019年9月與台灣斷交，並且改與中國建交，今年4月時雙方簽署安全保障協議，甚至引發外界對於中國派遣駐軍、將索羅門做為軍事據點的疑慮。

但在政府外交政策轉向之下，索羅門民眾抱持著強烈不滿，2021年11月曾有民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）附近的唐人街發起抗議並演變暴動，更揚言要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台。

▲索羅門群島首都荷尼阿拉近日出現反政府示威，甚至出現縱火、打劫。（圖／美聯社／達志影像）
▲索羅門群島首都荷尼阿拉去年出現反政府示威，甚至出現縱火、打劫。（圖／美聯社／達志影像）
一名在荷尼阿拉廢棄物處理場附近經營養豬場的民眾表示，先前還有台灣的農場會來買豬，但斷交的緣故，也切斷了來往。而中國農場則是直接安插中國工人來養豬，讓他頓時失去市場、收入減半，就連豬飼料都買不起，只能撿剩飯剩菜來餵豬。這名民眾憤怒地表示「中國人偷走了我們的工作。」

另一名在農村教會擔任牧師的男性表示，中國在當地建成了一座大型農場，讓當地種植的蔬菜失去了市場競爭力。失業人士以及無法去學校的學生增加，許多年輕人從白天就開始喝酒。就連索羅門原先作為主要出口品的木材，也被中國企業獨佔利益，利潤無法回到地區。

新加坡一間調查機構在去年暴動發生之後進行調查，詢問當地民眾「認為國家應該要與中國還是民主國家進行合作」，僅有9%受訪者回答「中國」。

索羅門人口約為70萬人，人均所得約2300美元，是南太平洋島國中收入最低的國家之一，國內的基礎建設也一直沒有進展，就連首都的道路到處都是坑洞，因此時常出現塞車狀況。

在2019年索羅門與台灣斷交，改與中國建交，一名索羅門官員表示，「美澳等西方各國的援助大多著重在培育人才，但中國會協助建造基建。如果可以將基礎建設做好，就能成為產業的誘因。」目前將會作為太平洋運動會使用的運動場獲得了中國的國營企業出資5000萬美元進行援建。

但另一方面，一名原政府高官表示，「中國企業為了在索羅門獲取利益，不斷促進索羅門政府向中國傾斜，蘇嘉瓦瑞已經淪為北京的魁儡了。」

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