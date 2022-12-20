中索建交成毒藥？民眾嘆「工作被搶」　白天開始借酒澆愁

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但在政府外交政策轉向之下，索羅門民眾抱持著強烈不滿，2021年11月曾有民眾在首都荷尼阿拉（Honiara）附近的唐人街發起抗議並演變暴動，更揚言要求總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）下台。
一名在荷尼阿拉廢棄物處理場附近經營養豬場的民眾表示，先前還有台灣的農場會來買豬，但斷交的緣故，也切斷了來往。而中國農場則是直接安插中國工人來養豬，讓他頓時失去市場、收入減半，就連豬飼料都買不起，只能撿剩飯剩菜來餵豬。這名民眾憤怒地表示「中國人偷走了我們的工作。」
另一名在農村教會擔任牧師的男性表示，中國在當地建成了一座大型農場，讓當地種植的蔬菜失去了市場競爭力。失業人士以及無法去學校的學生增加，許多年輕人從白天就開始喝酒。就連索羅門原先作為主要出口品的木材，也被中國企業獨佔利益，利潤無法回到地區。
新加坡一間調查機構在去年暴動發生之後進行調查，詢問當地民眾「認為國家應該要與中國還是民主國家進行合作」，僅有9%受訪者回答「中國」。
索羅門人口約為70萬人，人均所得約2300美元，是南太平洋島國中收入最低的國家之一，國內的基礎建設也一直沒有進展，就連首都的道路到處都是坑洞，因此時常出現塞車狀況。
在2019年索羅門與台灣斷交，改與中國建交，一名索羅門官員表示，「美澳等西方各國的援助大多著重在培育人才，但中國會協助建造基建。如果可以將基礎建設做好，就能成為產業的誘因。」目前將會作為太平洋運動會使用的運動場獲得了中國的國營企業出資5000萬美元進行援建。
但另一方面，一名原政府高官表示，「中國企業為了在索羅門獲取利益，不斷促進索羅門政府向中國傾斜，蘇嘉瓦瑞已經淪為北京的魁儡了。」