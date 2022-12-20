梅西同框周杰倫！球王親切摟背　網友：好像蠟像

「灑鹽哥」亂入世足！強拉梅西打卡　全網炸鍋：真夠噁心

▲灑鹽哥（右）疑似強拉梅西（左）合照，還捧起神聖的大力神盃，引發爭議。（圖／翻攝自灑鹽哥IG、推特）
▲灑鹽哥（右）疑似強拉梅西（左）合照，還捧起神聖的大力神盃，引發爭議。（圖／翻攝自灑鹽哥IG、推特）

娛樂中心/綜合報導

2022卡達世界盃圓滿落幕，最終由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷拿下冠軍，也讓他的足球生涯再添傳奇，不過，明明是開放給球員們的親友進到球場慶祝，卻意外冒出來自土耳其的網紅「灑鹽哥」亂入，不僅強拉梅西合照，還擅自拿起大力神盃，點燃各國球迷的怒火。

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灑鹽哥在他的IG上，一連貼出好幾篇與阿根廷球員合影的畫面，不僅緊握梅西，更好幾次捧起大力神盃，臉上充滿興奮與雀躍的表情。不過，據《每日郵報》報導，灑鹽哥可是一位土耳其人，至今仍無法得知，他是透過什麼樣的關係進到場內。

▲灑鹽哥（右）疑似強拉梅西（左）合照，還捧起神聖的大力神盃，引發爭議。（圖／翻攝自灑鹽哥IG）
▲灑鹽哥的一連串行為，讓球迷認為非常不尊重。（圖／翻攝自灑鹽哥IG）
此外，網路上也瘋傳一段灑鹽哥強拉梅西拍照的片段，當梅西意識到自己被拉住後，有轉頭向灑鹽哥致意，轉身離去前再次被灑鹽哥強拉，引發眾多球迷、網友們不滿，瀟灑哥的IG也被灌爆，紛紛砲轟「他X的放下獎盃」、「我只看到梅西的一臉尷尬」、「這傢伙真的噁心。」

據了解，灑鹽哥本名戈克切（Nusret Gökçe），職業為一名廚師，IG擁有4988萬名粉絲追蹤，過去曾因為浮誇撒鹽的動作一炮而紅，在土耳其、杜拜、邁阿密、紐約開設牛排館，結果遭到許多美食評論家批評又貴又難吃，爆發不小爭議。（編輯：詹鎰睿）



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