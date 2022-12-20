指「邱淑貞接班人」偷吃別人老公 蘿莉塔：講親身經歷
藝人「蘿莉塔」（本名李晨菲）前年在臉書留言指稱另名藝人、有「邱淑貞接班人」稱號的李沐晴「吃別人老公很多次」，遭李沐晴求償200萬元。台北地院今（20）日開庭，蘿莉塔堅稱，她說得都是親身經歷，聲稱如果有意散布，沒必要用私人帳號留言。
實習記者林怡昕／台北報導
全案源於2020年6月間，蘿莉塔看到臉書好友「Alison WaWa Liu」PO文辱罵李沐晴，她以私人帳號「Lolita Lee」留言「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」等語，被李沐晴截圖提告《刑事》加重誹謗罪及《民事》求償200萬元。
刑事部分，蘿莉塔遭判2月，得易科罰金定讞；民事部分，今天法院開庭，蘿莉塔親自出庭。她聲稱在Alison WaWa Liu臉書留下訊息前，確實有和對方通話、傳訊息，確定Alison WaWa Liu發言是事實，還直言「她（李沐晴）確實是吃別人的男友很多次，都是親身查證，前男友也有回來坦承。」
蘿莉塔也說，自己是用私人臉書帳號在Alison WaWa Liu貼文下留言，並不是用有30幾萬粉絲的帳號，如果有意要散播，沒必要用人數寥寥無幾的私人帳號留言。
庭末法官諭知，明年2月16日下午3點30分再開庭。