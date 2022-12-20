烏克蘭加速「去俄化」 持續拆除紀念碑、重新命名街道
俄烏戰爭10個月累積下來人員傷亡與經濟損失，令烏克蘭政府持續推動「去俄羅斯化」政策。自今年6月起，國會通過相關法案嚴格規定由俄羅斯公民出版的書籍、音樂、電視廣播節目等流通比例，近日烏克蘭領導人更加速拆除紀念碑，重新以烏克蘭本國的藝術家、詩人、士兵等名字，作為數百條街道的新名稱。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《美聯社》、《路透社》報導，烏克蘭國會在今年6月起通過2項法案，其中一項規定在1991年蘇聯統治瓦解後持有俄羅斯公民身分者，除非放棄棄俄羅斯護照、並取得烏克蘭公民身分，否則全面禁止其印刷書籍進入烏克蘭市場，其他國家進口的俄文書籍也必須取得特殊許可才可進入烏克蘭市場。
基輔當局表示，「去俄羅斯化」法規旨在切斷烏克蘭和俄羅斯之間的文化聯繫，這在俄烏戰爭持續對峙下顯得至關重要，近期烏克蘭當地政府也開始將公共場所內，帶有蘇聯或俄國影響的建物、紀念碑等建設進行拆除。
另外將近數百條街道的名稱也被重新命名，當局將今年上戰場的英雄名字、歷史上獨立領袖、知名音樂家、詩人、藝術家等等的名稱作為新的街道大名。
烏克蘭表示，這些舉動除了作為懲罰俄國犯下的罪行外，更大部分是想要表彰這些被忽視的烏克蘭名人，並藉此鞏固國家認同。