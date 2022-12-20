從舞台工作人員升格男主角　莫子儀挑戰8小時馬拉松演出

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《如夢之夢》時間線從民初到現代，故事橫跨台北、巴黎、上海、北京及諾曼第。人物包括剛從醫學院畢業的醫生、住在巴黎的寂寞女人、獨居上海的老太太、老太太年輕時所遇見的法國外交官等。莫子儀表示，最大的挑戰是長達8小時在舞台演出，考驗體力和專注力，「輪流去休息的時候，心裡默默跟著戲在跑，每個人要意識到自己在舞台的東西南北哪裡，清楚有方向跟時空感。」
許多人透過《如夢之夢》對人生進行更深的思考，莫子儀提到，自己的脾氣是生命裡不斷循環的課題，「年輕時容易一言不合，跟人起衝突，把所有狀況想成別人在傷害我，為什麼不尊重我，會這樣想是因為年輕時對自己有信心，渴望得到他人認同，所以才有期待，希望別人都好好對待我，最關鍵是自己並沒有好好認同自己，希望從他人身上得到肯定，重點還是要好好重視自己、相信自己，跟自己相處是成長中要面對的課題。」
《如夢之夢》自首演22年以來，曾到過香港、新加坡、烏鎮、北京、深圳等地演出。最初，賴聲川在2000年於其客座的母校加州柏克萊大學帶著學生排出了3小時半的《如夢之夢》，以英文演出，觀眾坐在黑盒子劇場地墊上自轉觀賞，引起很大的轟動。同年回到台北藝術大學（原國立藝術學院）繼續創作，克服萬難完成了近8小時神奇的世界首演，造成觀眾深刻的震撼。
時隔9年，如今回到台北來做製作，賴聲川表示自己非常期待：「我們2005年做的時候，（這次出演的演員）一半還是學生呢！台灣的專業人士陣容這麼強，我相信我們會做出一個很亮麗的演出。」《如夢之夢》將於12月27日、12月29日至31日、2023年1月1日至2日、2023年1月4日至7日，在台北國家戲劇院登場。