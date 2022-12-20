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從舞台工作人員升格男主角　莫子儀挑戰8小時馬拉松演出

▲左起莫子儀、簡嫚書、張本渝、蕭艾、導演賴聲川、樊光耀、屈中恆挑戰8小時演出的舞台劇《如夢之夢》。（圖／表演工作坊）
▲左起莫子儀、簡嫚書、張本渝、蕭艾、導演賴聲川、樊光耀、屈中恆挑戰8小時演出的舞台劇《如夢之夢》。（圖／表演工作坊）

記者羅凌筠/台北報導

賴聲川舞台劇《如夢之夢》12月在台北重演，男主角莫子儀今（20）日在排練現場受訪，提到2000年第一版首演，他當時才大二，擔任舞台組的工作人員，「從19歲第一次看這個戲，那時候年輕氣盛，卻能意識到它可能在講我的未來，後來這個戲重演很多次，年紀大了越能體會，生命是一個重複，這個戲的魅力在不管處於什麼人生階段，都能看見自己。」

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莫子儀詮釋的角色是「五號病人」，劇中得了高燒不退的病，呼吸變成很困難，有點像確診的症狀，莫子儀私底下也練習調整呼吸，玄的是當他站上舞台，真的感覺到體溫升高、身體越來越熱，「我自己相信能量交換，不管做瑜伽、太極，都跟能量交換有關。」提到練習呼吸是否幫助睡眠，改善他的失眠？他嘆：「沒有，失眠還是老樣子。」

▲《如夢之夢》時隔9年在台北演出。（圖／表演工作坊）
▲《如夢之夢》時隔9年在台北演出。（圖／表演工作坊）
《如夢之夢》時間線從民初到現代，故事橫跨台北、巴黎、上海、北京及諾曼第。人物包括剛從醫學院畢業的醫生、住在巴黎的寂寞女人、獨居上海的老太太、老太太年輕時所遇見的法國外交官等。莫子儀表示，最大的挑戰是長達8小時在舞台演出，考驗體力和專注力，「輪流去休息的時候，心裡默默跟著戲在跑，每個人要意識到自己在舞台的東西南北哪裡，清楚有方向跟時空感。」

許多人透過《如夢之夢》對人生進行更深的思考，莫子儀提到，自己的脾氣是生命裡不斷循環的課題，「年輕時容易一言不合，跟人起衝突，把所有狀況想成別人在傷害我，為什麼不尊重我，會這樣想是因為年輕時對自己有信心，渴望得到他人認同，所以才有期待，希望別人都好好對待我，最關鍵是自己並沒有好好認同自己，希望從他人身上得到肯定，重點還是要好好重視自己、相信自己，跟自己相處是成長中要面對的課題。」

▲莫子儀（左）、徐堰鈴排練《如夢之夢》。（圖／表演工作坊）
▲莫子儀（左）、徐堰鈴排練《如夢之夢》。（圖／表演工作坊）
《如夢之夢》自首演22年以來，曾到過香港、新加坡、烏鎮、北京、深圳等地演出。最初，賴聲川在2000年於其客座的母校加州柏克萊大學帶著學生排出了3小時半的《如夢之夢》，以英文演出，觀眾坐在黑盒子劇場地墊上自轉觀賞，引起很大的轟動。同年回到台北藝術大學（原國立藝術學院）繼續創作，克服萬難完成了近8小時神奇的世界首演，造成觀眾深刻的震撼。

時隔9年，如今回到台北來做製作，賴聲川表示自己非常期待：「我們2005年做的時候，（這次出演的演員）一半還是學生呢！台灣的專業人士陣容這麼強，我相信我們會做出一個很亮麗的演出。」《如夢之夢》將於12月27日、12月29日至31日、2023年1月1日至2日、2023年1月4日至7日，在台北國家戲劇院登場。
 

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