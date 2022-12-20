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Volvo XC40 或 IIHS 新制唯一獲得良好評等小型 SUV

▲ Volvo XC40 或 IIHS 新制唯一獲得良好評等小型 SUV
▲ Volvo XC40 或 IIHS 新制唯一獲得良好評等小型 SUV

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VOLVO 一直是汽車安全領域的領導者，近日在IIHS (Insurance Institute for Highway Safety,美國高速公路安全保險協會) 最新公布的測試報告中，VOLVO 再次證明了其在安全性上始終領先業界的至高水準，Volvo XC40 在該協會更新測試標準後的中偏位撞擊測試 2.0 獲得「良好 (Good)」評等，是所有受測車款中唯一在所有測試類別獲得「良好」評價的小型 SUV。

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美國高速公路安全保險協會 (IIHS) 持續優化其撞擊測試標準以確保評量信賴度，其「中度偏位撞擊測試」項目針對前、後排乘員防護等級落差日益擴大的現況更新了各項測試。要在更新過後的該測試中獲得良好評等，受測車款需同時兼顧前、後排乘員的最低受傷風險係數。於所有受測車款中，僅有兩車款獲得「良好」評等，Volvo XC40 為其中之一，並且是唯一一款在每個獨立測試項目中皆獲得「良好」評等的小型 SUV。

無論送測與否，VOLVO 汽車在各項安全設計中一直堅守最高標準。第一代 Volvo XC90於 2002 年推出，當時美國高速公路安全保險協會 (IIHS) 尚未有小偏位撞擊測試項目，然而，在 2014 年小偏位正面碰撞測試甫推出時，Volvo XC90 隨即獲得「良好」評等。根據協會表示：「許多車款不得不進行重大的結構性設計變化，才能於小偏位撞擊測試中獲得良好評等，但獲得認可的 2014 年式 XC90 自 2003 年以來就擁有相同的底盤設計。」而今，2017 年即面世的 Volvo XC40 同樣在沒有重大結構變化的情況下獲得了另一項全新測試的「良好」評等。

VOLVO 汽車安全中心代理負責人 Thomas Broberg 表示：「VOLVO 汽車一直按照我們的嚴格安全標準來設計和製造每一部汽車，而這些標準都是依據我們對真實世界碰撞的研究與分析制定的。我們在工作上的嚴格要求在 IIHS 眾專家制定的的最新測試中得到驗證與肯定，這增加了我們在嚴苛堅持下生產每一部 VOLVO 汽車的自豪感。」

今年 4 月時 VOLVO 汽車在所有測試車型包括雙能電動和純電動車款均獲得 IIHS  的最高評等，為當月份獲 IIHS TOP SAFETY PICK+ 最多的汽車品牌，如今，XC40 再次獲得中偏位撞擊測試 2.0 肯定，VOLVO 汽車將繼續秉持著安全至上的設計理念，持續不懈的往品牌零傷亡願景邁進。

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