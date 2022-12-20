▲ 因應國門觀光旅遊復甦，福斯商旅桃園榮陞大興服務中心全功能上線服務

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隨著疫情趨緩、國門重啟，不但國人出國旅遊交通需求直線攀升，外國旅客來台人數亦持續加溫，據交通部觀光局統計，10月出境旅客將近18萬人次、而有近10萬國外旅客來台，觀光之交通需求再興。深耕大桃園地區多年的福斯商旅授權經銷商榮陞汽車，深知桃園為國門樞紐，選定鄰近國道二號南桃園出口的交通要道大興西路，以距離桃園國際機場僅12分鐘、臺北市20分鐘、新竹科學園區30分鐘的交通優勢，興建佔地達700坪的全新福斯商旅大興服務中心，鎖定北臺灣福斯商旅車主需求。全新落成的福斯商旅大興廠共規劃7組標準工作位，並且設置Crafter專屬工作區、快速檢診區以及原廠四輪定位儀等，以最高規格為福斯商旅車主提供優質服務。
同時，為滿足日益成長的VanLife玩家需求、以及近年國旅露營興盛的風氣，身為全台六家「California專屬展示中心」之一的榮陞汽車，特地在大興服務中心，為福斯商旅旗下最夯車款：California露營車規劃一組California專屬工作區，除了有長、寬分別為5米與10米的工作區域，讓車頂帳、車邊帳、尾門等檢修都更加便利。不僅如此，大興廠還為California車主提供專屬禮遇服務，讓California車主享有進廠免排隊尊榮禮遇。
桃園榮陞汽車大興服務中心同時設置有明亮挑高的交車中心，內部除了舒適冷氣空調，與符合原廠標準的客休區座椅，還有完整咖啡吧與點心檯，讓車主可以更輕鬆點交文件以及學習車輛功能。因為高挑空間規劃，即使是California車主也能在室內交車空間打開車頂帳與車邊帳，交車不受天氣晴雨，能夠實際操作各項露營車的功能、更可以完整掌握自己的愛車狀況。
客休區亦是榮陞汽車大興服務中心的一大亮點，寬敞明亮的廠內共有29組符合原廠規範客休座位，桌面上同時配置有專屬服務鈴，車主只要按鈴即可呼叫服務人員，免離座就能享受專屬服務。針對現代買家使用3C產品需要，大興服務中心在電腦區域桌面配置有無線充電面板，車主可以更輕鬆為個人手機充電。此外，為了讓車主更徹底放鬆，大興服務中心客休區同步設置3組獨立電動沙發，可以如同商務艙般平躺，讓車主在等待愛車的同時可以消除疲勞。此外，也為Multivan與California車主規劃專屬VIP包廂，以獨立的空間規劃，搭配專屬膠囊咖啡機、英國皇室御用茶包，以高品質咖啡與各色茶葉滿足車主味蕾。同時，還有全功能影音設備，讓車主可以在廠內盡情放鬆，輕鬆等待愛車保養完成。
位於北臺灣交通樞紐，也是國之大門的桃園榮陞大興服務中心，以五星級硬體規劃，包含California露營車專屬工作位，加上挑高明亮交車中心、搭配優質服務，讓所有福斯商旅車主回廠都能享受滿滿尊榮感，以高規的軟、硬體回應車主需求。