【試駕】Volkswagen Golf GTI經典駕馭版加配備卻降價，這才是心目中的GTI

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Volkswagen Golf GTI不僅是車壇經典，也是許多玩家挑選鋼砲的首選，而Volkswagen於2021年中帶來八代Golf GTI，之後我們也進行過試駕體驗，試駕之前對代Golf GTI動力並未升級感到困惑，但隨著上路通過幾個彎角後就獲得解答，因為八代Golf GTI真的變得更快了，至於這次Golf GTI經典駕馭版又有何吸引人的特點？
會選擇Golf GTI無非就是看重其動態表現，因此Volkswagenf替Golf GT經典駕馭版配備DCC主動式底盤控制系統，該配備在Golf GTI車上可是選配。然而在配備DCC主動式底盤控制系統後也讓Golf GTI經典駕馭版的動態表現大幅提升，這套系統所提供多段阻尼調整除在舒適區域能給予駕駛日常代步所需舒適性，但若調至運動化則會帶來相當有感的回饋，底盤功力大增後的Golf GTI經典駕馭版在攻克彎道當然也變得更輕鬆，不僅如此Golf GTI經典駕馭版也有配備VDM車輛動態管理系統與作動更聰明的VAQ限滑差速器，在這兩大利器助益下，Golf GTI經典駕馭版擁有極高的循跡性，不僅不容易出現推頭情況，甚至還能提早補油提高出彎速度，當然進彎也可以用更快速度與走更刁鑽路線。
雖然八代Golf GTI與Golf GTI經典駕馭版都未在動力輸出進行調整，不過原有的245hp/37.8kgm最大動力在調校輸出下已有相當強悍直接的反應，而搭配鋁合金副車架，進一步讓加速來得更為敏捷，當然面對彎道也有更為輕盈的步伐，種種加乘效果讓在動力未提升情況下，卻帶來比往更快更出色的動態表現。
Golf GTI經典駕馭版外觀和一般Golf GTI無異，不過Volkswagen有提供可加價12.5萬元的Oettinger外觀套件，如此一來不僅擁有稍微獨特的風格，同時輪圈也從18吋升級至19吋，當然象徵Golf GTI的X型LED霧燈也同樣擁有。
除了配備DCC主動式底盤控制系統，Golf GTI經典駕馭版另一吸引人就是將原本的Vienna真皮跑車型座椅改為格紋跑車座椅，雖少了駕駛座多向電動調整與記憶和加熱通風功能，但我相信只要是Golf GTI粉絲絕對會要格紋座椅。除了座椅不同外，Golf GTI經典駕馭版還少了電動天窗，對，差異就只有這些，其餘如Level 2半自動駕駛、車前碰撞預警、無線 Apple CarPlay/Android Auto、三區恆溫、無線充電、30色氣氛燈等全都皆有。
最後也是最重要的就是Golf GTI經典駕馭版售價為159.8萬元，和Golf GTI 174.8萬元有著15萬元的價差，雖輪圈改為18吋和少了天窗、真皮跑車型座椅、駕駛座多向電動調整/記憶與加熱通風功能，但卻提供象徵Golf GTI的經典格紋座椅與DCC主動式底盤控制系統，另外若選配12.5萬元的Oettinger套件輪圈則會升級到19吋，是否合算我想各位應該有答案了。