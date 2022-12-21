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【試駕】Volkswagen Golf GTI經典駕馭版加配備卻降價，這才是心目中的GTI

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Volkswagen八代Golf GTI動力輸出雖沒進行調漲，但VDM車輛動態管理系統與VAQ限滑差速器讓八代Golf GTI擁有更俐落出色的動態表現，而之前Volkswagen推出Golf GTI經典駕馭版，不僅配置象徵GTI的格紋跑車型座椅還加配備，重點售價還更便宜。

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Volkswagen Golf GTI不僅是車壇經典，也是許多玩家挑選鋼砲的首選，而Volkswagen於2021年中帶來八代Golf GTI，之後我們也進行過試駕體驗，試駕之前對代Golf GTI動力並未升級感到困惑，但隨著上路通過幾個彎角後就獲得解答，因為八代Golf GTI真的變得更快了，至於這次Golf GTI經典駕馭版又有何吸引人的特點？

會選擇Golf GTI無非就是看重其動態表現，因此Volkswagenf替Golf GT經典駕馭版配備DCC主動式底盤控制系統，該配備在Golf GTI車上可是選配。然而在配備DCC主動式底盤控制系統後也讓Golf GTI經典駕馭版的動態表現大幅提升，這套系統所提供多段阻尼調整除在舒適區域能給予駕駛日常代步所需舒適性，但若調至運動化則會帶來相當有感的回饋，底盤功力大增後的Golf GTI經典駕馭版在攻克彎道當然也變得更輕鬆，不僅如此Golf GTI經典駕馭版也有配備VDM車輛動態管理系統與作動更聰明的VAQ限滑差速器，在這兩大利器助益下，Golf GTI經典駕馭版擁有極高的循跡性，不僅不容易出現推頭情況，甚至還能提早補油提高出彎速度，當然進彎也可以用更快速度與走更刁鑽路線。

新世代Golf GTI動力雖未提升，但動態表現卻比以往更出色。
新世代Golf GTI動力雖未提升，但動態表現卻比以往更出色。
Golf GT經典駕馭版將DCC主動式底盤控制系統列為標配。
Golf GT經典駕馭版將DCC主動式底盤控制系統列為標配。
在DCC主動式底盤控制系統加持下，讓Golf GT經典駕馭版面對彎道可以如切豆腐般快速劃過。
在DCC主動式底盤控制系統加持下，讓Golf GT經典駕馭版面對彎道可以如切豆腐般快速劃過。
雖然八代Golf GTI與Golf GTI經典駕馭版都未在動力輸出進行調整，不過原有的245hp/37.8kgm最大動力在調校輸出下已有相當強悍直接的反應，而搭配鋁合金副車架，進一步讓加速來得更為敏捷，當然面對彎道也有更為輕盈的步伐，種種加乘效果讓在動力未提升情況下，卻帶來比往更快更出色的動態表現。

Golf GTI除了可盡情殺彎，用於通勤也相當稱職。
Golf GTI除了可盡情殺彎，用於通勤也相當稱職。
搭載的2.0升渦輪引擎維持245hp/37.8kgm輸出。
搭載的2.0升渦輪引擎維持245hp/37.8kgm輸出。
Golf GTI經典駕馭版售價比Golf GTI便宜15萬元，然後配備DCC主動式底盤控制系統，這也太香了吧。
Golf GTI經典駕馭版售價比Golf GTI便宜15萬元，然後配備DCC主動式底盤控制系統，這也太香了吧。
Golf GTI經典駕馭版外觀和一般Golf GTI無異，不過Volkswagen有提供可加價12.5萬元的Oettinger外觀套件，如此一來不僅擁有稍微獨特的風格，同時輪圈也從18吋升級至19吋，當然象徵Golf GTI的X型LED霧燈也同樣擁有。

Oettinger外觀套件不僅稍稍改變外型樣貌，輪圈也會提升到225/35 R19和配P Zero輪胎。
Oettinger外觀套件不僅稍稍改變外型樣貌，輪圈也會提升到225/35 R19和配P Zero輪胎。
Oettinger外觀套件讓Golf GTI經典駕馭版增添些許性能氣息。
Oettinger外觀套件讓Golf GTI經典駕馭版增添些許性能氣息。
X型LED霧燈相當獨特。
X型LED霧燈相當獨特。
除了配備DCC主動式底盤控制系統，Golf GTI經典駕馭版另一吸引人就是將原本的Vienna真皮跑車型座椅改為格紋跑車座椅，雖少了駕駛座多向電動調整與記憶和加熱通風功能，但我相信只要是Golf GTI粉絲絕對會要格紋座椅。除了座椅不同外，Golf GTI經典駕馭版還少了電動天窗，對，差異就只有這些，其餘如Level 2半自動駕駛、車前碰撞預警、無線 Apple CarPlay/Android Auto、三區恆溫、無線充電、30色氣氛燈等全都皆有。

這樣應該發現Golf GTI經典駕馭版座艙特色了吧。
這樣應該發現Golf GTI經典駕馭版座艙特色了吧。
Golf GTI經典駕馭版配備經典格紋跑車座椅，與Golf GTI相比缺少多向電動調整與記憶和加熱通風功能。
Golf GTI經典駕馭版配備經典格紋跑車座椅，與Golf GTI相比缺少多向電動調整與記憶和加熱通風功能。
Golf GTI經典駕馭版除能熱血，後座空間也適合載人。
Golf GTI經典駕馭版除能熱血，後座空間也適合載人。
配備10吋螢幕MIB 3系統。
配備10吋螢幕MIB 3系統。
10.25吋提供多種顯示介面及GTI專屬介面。
10.25吋提供多種顯示介面及GTI專屬介面。
ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示一樣不缺。
ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示一樣不缺。
變速箱也為七速自手排但改為線傳控制。
變速箱也為七速自手排但改為線傳控制。
最後也是最重要的就是Golf GTI經典駕馭版售價為159.8萬元，和Golf GTI 174.8萬元有著15萬元的價差，雖輪圈改為18吋和少了天窗、真皮跑車型座椅、駕駛座多向電動調整/記憶與加熱通風功能，但卻提供象徵Golf GTI的經典格紋座椅與DCC主動式底盤控制系統，另外若選配12.5萬元的Oettinger套件輪圈則會升級到19吋，是否合算我想各位應該有答案了。

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