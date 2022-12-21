台灣電動商用車開端，Scania交付台灣通運全新26噸電動大貨車

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Scania致力於提供優異重型商用卡拖車、巴士與服務。配合台泥集團旗下台灣通運倉儲股份有限公司綠色物流目標，於2022年12月正式交付台灣通運全亞洲第一輛Scania 26噸純電動車P230B6X2*4NA
Scania秉持永續運輸品牌核心精神，2018年率先推出更潔淨的歐盟六期Euro 6環保法規車輛，今年再度領先引進純電動大貨車P230B6X2*4NA，12月10日完成掛牌，為台灣首輛重型商用車電動化力作，同時為Scania永德福汽車電動化旅程揭開序幕。
台灣通運自2001年開始採用Scania車款，其車隊累計採購60輛Scania拖車，今年起陸續汰舊換新，升級至較潔淨的歐盟六期環保車款，為永續運輸做出實質貢獻。台灣通運於今年採購Scania 26噸純電動大貨車2輛，其中一台於12月20日交付，進一步實踐100%零廢氣排放綠色物流服務。
26噸電動大貨車減碳效果約等同於300輛電動機車
商用大貨車由於年里程高，減碳效果遠優於機車、轎車與小客貨車。以台灣通運規劃營運路線、貨趟等操作型態假設下，減碳效果相當於300輛電動機車，或是替換20輛電動小轎車、或是安裝1300坪太陽能板。
政府推行淨零碳排轉型政策之運具電氣化策略，若是配合小噸數貨車升級車輛大型化，減少小噸數貨車數量與排碳，其減碳效果加乘。
Scania電動卡車整體解決方案
1. 底盤動力電池 連續輸出等同310匹馬力 250公里續航里程
- 車輛總重26噸。連續輸下最大輸出可達230kW，等同於310匹馬力，瞬間最大輸出可達 290kW ，等同於400匹馬力。車上搭載 9 個鋰三元電池，電池總容量為 297kWh。
- Scania 電動卡車保留兩檔變速箱，讓動力輸出更平順。駕駛無須手動換檔，由電腦自動操控，以達最佳化行駛。踩剎車有動力回收功能。
- 充電功率支援最大 130kW 的 CCS2 直流充電規格，充滿電擁有 250 公里的續航里程，依路線，地形及貨物不同的重量而影響續航。
2. 靈巧迴轉 第三軸轉向
Scania電動卡車共有 3 種輪軸型態，分別是雙軸 4x2 ，車輛總重18.5 噸、三軸6x2、6x2*4 ( 第三軸轉向 ) 。第三軸轉向減少迴轉半徑及輪胎磨耗，讓車輛大型化以提升運輸效率，應對國內少子化及缺司機的趨勢。
3. 安全舒適駕駛艙，守護駕駛與用路人安全
採用「新世代SCANIA」車廂，自信洗鍊的外型，優化駕駛與乘客視野，將A柱、擋風玻璃與後視鏡做最適化設計，進而提升行車視野與可視角，保障行車安全，符合全球最嚴苛的瑞典國家安全標準，包括：
. 15噸重物品置於車廂上方，進行靜負荷測試，車頂不得變形
. 1噸重物品由3公尺高度進行鐘擺撞擊A柱，車門不得被頂開及卡死
. 1噸重物品由3公尺高度進行鐘擺撞擊車廂後牆 ，車門不得被頂開及卡死
同時本車配有盲點偵測，AEB自動剎車補助，LDW車道偏移警示的安全功能之外，此輛電動車款為全台第一輛原廠搭配環景行車影像系統的重型商用貨車，提升行車安全。
4. 客製化售後服務
售後服務保養週期，未有固定里程的彈性保養時程，依車輛狀況評估，客製化排程進行保養，以降低機油的使用，更環保。
5. 車體相關
此輛車輛底盤與鋁全車體合作，選擇鋁合金車體較傳統車體輕1.5噸，材質可回收。
您值得信賴的商用車電動化專家
Scania總部在2021年歐洲市場發表電動車系列後，立即收到各市場的訂單，今年已陸續交車上路。Scania永德福汽車，累積豐富的台灣運輸產業需求與經驗，挾優異的產品技術、創新思維與電動化整體解決方案， Scania提供不僅提供營運業者合適的電動車產品規格，並協助規劃路徑、車體打造、保養維修與充電設備建議，成為運輸業者者商用車電動化首選合作夥伴。
Scania除了本次首亮相的26噸電動大貨車，另也有18.5噸的中型電動貨車可選擇，未來仍是會依客戶實際需求，導入相對應的車款。