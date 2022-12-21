梅西、姆巴佩星座命盤曝光 唐綺陽超驚訝：神奇的巧合
2022年卡達世界盃足球賽圓滿落幕，梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷隊抱回「大力神盃」，氣走想爭取二連霸的法國，星座專家唐綺陽公開梅西和法國當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）的星座命盤，發現兩位超級球星的共同點，驚呼：「簡直不要太神奇！」
娛樂中心／綜合報導
唐綺陽在臉書表示，算了梅西和姆巴佩的星盤，梅西火星在巨蟹，姆巴佩火星在天秤，只看到兩位球王的火星都是弱勢位，「簡直不要太神奇，都是弱勢位耶...！再次驗證弱勢位一點都不弱的論點」，解釋行星在弱勢位其實是另類的「超特別、超強」之意，同時印證運動員是火星的行業，所以火星很關鍵。
此外，唐綺陽說，新舊能量交接的時節，連一場運動比賽都如此清晰具體地描繪「新舊交替」的劇情，老將光榮退場，新生代也以優異表現接棒，未來令人充滿期待。
唐綺陽表示，時代在輪轉，不管你是支持阿根廷還是法國，這都是一場未來不會再有、了無遺憾的精采比賽，「這正是這交接時段才有的特色喔，只有這時段才有這種神奇與精采，過了不會再有，因為都變得平常了，大家請好好感受這陣子生命中發生的一切，都有這特色，好好品嚐吧！」