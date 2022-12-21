台鐵工會揚言春節罷工 王國材：像家人吵架、馬上化解
交通部日前針對台鐵公司化草案預告，台鐵工會昨天不滿交通部未採納工會意見，卻逕行預告，揚言將在27日擴大常務會議中，提出發動春節罷工行動。交通部長王國材今（21）日表示，和工會偶爾就像家人吵架一樣，會馬上化解，目前正在溝通，不會有罷工狀況發生。
記者李琦瑋／台北報導
交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，預告期7天。台鐵工會指出，本次公告草案，涉及軌道路線維護及列車維修，和台鐵鐵路安全與永續經營關係密切，原本12月15日工會方與台鐵局針對草案內容討論協商完畢，但交通部卻不採納工會的意見、強行公告。
王國材說，這段時間對於子法的溝通，其實工會、勞資雙方都是希望未來台鐵公司更好，大家有很多不同意見，昨天是在鐵路基礎設施、車輛購置跟維修辦法裡，台鐵工會希望維修費由政府多出一點，關於這部分會繼續溝通；昨天台鐵工會罷工是預告，非正式公告，因此這段時間會跟工會繼續理性溝通，讓公司更好。
他說，跟台鐵工會偶爾會像家人吵架一樣，都會馬上化解。
媒體詢問，若台鐵工會真的罷工，交通部對春節疏運有備案嗎？王國材回應，現在都還在談，應該是不會有這種狀況發生。